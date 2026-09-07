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"Газпром нефть" сохранит добычу нефти на месторождении имени Жагрина
"Газпром нефть" сохранит добычу нефти на месторождении имени Жагрина - 07.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром нефть" сохранит добычу нефти на месторождении имени Жагрина
"Газпром нефть" намерена сохранить добычу нефти в 4 миллиона тонн на месторождении имени Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе в среднесрочной... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T10:57+0300
2026-09-07T10:57+0300
2026-09-07T10:57+0300
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" намерена сохранить добычу нефти в 4 миллиона тонн на месторождении имени Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе в среднесрочной перспективе, сообщил журналистам генеральный директор компании "Газпромнефть-Хантос" Дмитрий Колупаев.
"Месторождение им. А. Жагрина. Здесь добыча находится на полке — производственная программа выстроена оптимально и позволит нам поддерживать необходимый уровень в среднесрочной перспективе. Сейчас добыча на месторождении имени Александра Жагрина составляет порядка 4 миллиона тонн нефти в год", - сказал Колупаев.
По его словам, компания продолжает доизучение нижележащий горизонтов месторождения и рассматривает подходы к разработке нерентабельных сегодня запасов.
"Если изменится цена или появятся новые эффективные технологии, часть из них можно будет добыть", - отметил он.
Добыча нефти на всех месторождениях "Газпромнефть-Хантоса" в первом полугодии составила 7 миллионов тонн. А за последние годы она выросла на 20% — с 12,3 миллиона тонн в 2021 году до более 14 миллионов в 2025 году.
"Газпром нефть" – одна из крупнейших в России вертикально интегрированных нефтяных компании. В ХМАО - Югре работает крупнейшее дочернее предприятие "Газпромнефть-Хантос", на долю которого приходится свыше 20% добычи жидких углеводородов компании. Один из ключевых активов предприятия - месторождение имени Жагрина, входящее в добычной кластер "Зима".
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Нефть, РОССИЯ, Газпром, Газпром нефть
"Газпром нефть" сохранит добычу нефти на месторождении имени Жагрина
"Газпром нефть" намерена сохранить добычу нефти на месторождении имени Жагрина в Югре
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" намерена сохранить добычу нефти в 4 миллиона тонн на месторождении имени Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе в среднесрочной перспективе, сообщил журналистам генеральный директор компании "Газпромнефть-Хантос" Дмитрий Колупаев.
"Месторождение им. А. Жагрина. Здесь добыча находится на полке — производственная программа выстроена оптимально и позволит нам поддерживать необходимый уровень в среднесрочной перспективе. Сейчас добыча на месторождении имени Александра Жагрина составляет порядка 4 миллиона тонн нефти в год", - сказал Колупаев.
По его словам, компания продолжает доизучение нижележащий горизонтов месторождения и рассматривает подходы к разработке нерентабельных сегодня запасов.
"Если изменится цена или появятся новые эффективные технологии, часть из них можно будет добыть", - отметил он.
Добыча нефти на всех месторождениях "Газпромнефть-Хантоса" в первом полугодии составила 7 миллионов тонн. А за последние годы она выросла на 20% — с 12,3 миллиона тонн в 2021 году до более 14 миллионов в 2025 году.
"Газпром нефть" – одна из крупнейших в России вертикально интегрированных нефтяных компании. В ХМАО - Югре работает крупнейшее дочернее предприятие "Газпромнефть-Хантос", на долю которого приходится свыше 20% добычи жидких углеводородов компании. Один из ключевых активов предприятия - месторождение имени Жагрина, входящее в добычной кластер "Зима".