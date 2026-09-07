Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром нефть" сохранит добычу нефти на месторождении имени Жагрина - 07.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260907/neft-873067590.html
"Газпром нефть" сохранит добычу нефти на месторождении имени Жагрина
"Газпром нефть" сохранит добычу нефти на месторождении имени Жагрина - 07.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром нефть" сохранит добычу нефти на месторождении имени Жагрина
"Газпром нефть" намерена сохранить добычу нефти в 4 миллиона тонн на месторождении имени Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе в среднесрочной... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T10:57+0300
2026-09-07T10:57+0300
нефть
россия
газпром
газпром нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873067590.jpg?1788767836
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" намерена сохранить добычу нефти в 4 миллиона тонн на месторождении имени Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе в среднесрочной перспективе, сообщил журналистам генеральный директор компании "Газпромнефть-Хантос" Дмитрий Колупаев. "Месторождение им. А. Жагрина. Здесь добыча находится на полке — производственная программа выстроена оптимально и позволит нам поддерживать необходимый уровень в среднесрочной перспективе. Сейчас добыча на месторождении имени Александра Жагрина составляет порядка 4 миллиона тонн нефти в год", - сказал Колупаев. По его словам, компания продолжает доизучение нижележащий горизонтов месторождения и рассматривает подходы к разработке нерентабельных сегодня запасов. "Если изменится цена или появятся новые эффективные технологии, часть из них можно будет добыть", - отметил он. Добыча нефти на всех месторождениях "Газпромнефть-Хантоса" в первом полугодии составила 7 миллионов тонн. А за последние годы она выросла на 20% — с 12,3 миллиона тонн в 2021 году до более 14 миллионов в 2025 году. "Газпром нефть" – одна из крупнейших в России вертикально интегрированных нефтяных компании. В ХМАО - Югре работает крупнейшее дочернее предприятие "Газпромнефть-Хантос", на долю которого приходится свыше 20% добычи жидких углеводородов компании. Один из ключевых активов предприятия - месторождение имени Жагрина, входящее в добычной кластер "Зима".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, газпром, газпром нефть
Нефть, РОССИЯ, Газпром, Газпром нефть
10:57 07.09.2026
 
"Газпром нефть" сохранит добычу нефти на месторождении имени Жагрина

"Газпром нефть" намерена сохранить добычу нефти на месторождении имени Жагрина в Югре

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" намерена сохранить добычу нефти в 4 миллиона тонн на месторождении имени Жагрина в Ханты-Мансийском автономном округе в среднесрочной перспективе, сообщил журналистам генеральный директор компании "Газпромнефть-Хантос" Дмитрий Колупаев.
"Месторождение им. А. Жагрина. Здесь добыча находится на полке — производственная программа выстроена оптимально и позволит нам поддерживать необходимый уровень в среднесрочной перспективе. Сейчас добыча на месторождении имени Александра Жагрина составляет порядка 4 миллиона тонн нефти в год", - сказал Колупаев.
По его словам, компания продолжает доизучение нижележащий горизонтов месторождения и рассматривает подходы к разработке нерентабельных сегодня запасов.
"Если изменится цена или появятся новые эффективные технологии, часть из них можно будет добыть", - отметил он.
Добыча нефти на всех месторождениях "Газпромнефть-Хантоса" в первом полугодии составила 7 миллионов тонн. А за последние годы она выросла на 20% — с 12,3 миллиона тонн в 2021 году до более 14 миллионов в 2025 году.
"Газпром нефть" – одна из крупнейших в России вертикально интегрированных нефтяных компании. В ХМАО - Югре работает крупнейшее дочернее предприятие "Газпромнефть-Хантос", на долю которого приходится свыше 20% добычи жидких углеводородов компании. Один из ключевых активов предприятия - месторождение имени Жагрина, входящее в добычной кластер "Зима".
 
НефтьРОССИЯГазпромГазпром нефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала