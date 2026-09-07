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Цена на нефть Brent поднялась выше 98 долларов впервые с 24 июля

Цена на нефть Brent поднялась выше 98 долларов впервые с 24 июля - 07.09.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть Brent поднялась выше 98 долларов впервые с 24 июля

Мировые цены на нефть подскакивают на 1,7-2%, стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше 98 долларов, следует из данных торгов. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T18:21+0300

2026-09-07T18:21+0300

2026-09-07T18:21+0300

нефть

баррель

цена за баррель

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают на 1,7-2%, стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше 98 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,73% относительно предыдущего закрытия - до 97,95 доллара за баррель, минутами ранее показатель поднимался выше 98 долларов впервые с 24 июля. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,91% - до 93,23 доллара за баррель.

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