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Цена на нефть Brent поднялась выше 98 долларов впервые с 24 июля - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Цена на нефть Brent поднялась выше 98 долларов впервые с 24 июля
Цена на нефть Brent поднялась выше 98 долларов впервые с 24 июля - 07.09.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть Brent поднялась выше 98 долларов впервые с 24 июля
Мировые цены на нефть подскакивают на 1,7-2%, стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше 98 долларов, следует из данных торгов. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T18:21+0300
2026-09-07T18:21+0300
нефть
баррель
цена за баррель
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают на 1,7-2%, стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше 98 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,73% относительно предыдущего закрытия - до 97,95 доллара за баррель, минутами ранее показатель поднимался выше 98 долларов впервые с 24 июля. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,91% - до 93,23 доллара за баррель.
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40
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192
40
нефть, баррель, цена за баррель
Нефть, баррель, цена за баррель
18:21 07.09.2026
 
Цена на нефть Brent поднялась выше 98 долларов впервые с 24 июля

Цена барреля нефти Brent впервые с 24 июля поднялась выше 98 долларов

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают на 1,7-2%, стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше 98 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,73% относительно предыдущего закрытия - до 97,95 доллара за баррель, минутами ранее показатель поднимался выше 98 долларов впервые с 24 июля.
Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,91% - до 93,23 доллара за баррель.
 
Нефтьбаррельцена за баррель
 
 
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