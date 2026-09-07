https://1prime.ru/20260907/neft-873085468.html
Цена на нефть Brent поднялась выше 98 долларов впервые с 24 июля
Цена на нефть Brent поднялась выше 98 долларов впервые с 24 июля - 07.09.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть Brent поднялась выше 98 долларов впервые с 24 июля
Мировые цены на нефть подскакивают на 1,7-2%, стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше 98 долларов, следует из данных торгов. | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T18:21+0300
2026-09-07T18:21+0300
2026-09-07T18:21+0300
нефть
баррель
цена за баррель
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873085468.jpg?1788794491
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают на 1,7-2%, стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше 98 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,73% относительно предыдущего закрытия - до 97,95 доллара за баррель, минутами ранее показатель поднимался выше 98 долларов впервые с 24 июля. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,91% - до 93,23 доллара за баррель.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, баррель, цена за баррель
Нефть, баррель, цена за баррель
Цена на нефть Brent поднялась выше 98 долларов впервые с 24 июля
Цена барреля нефти Brent впервые с 24 июля поднялась выше 98 долларов
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают на 1,7-2%, стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше 98 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,73% относительно предыдущего закрытия - до 97,95 доллара за баррель, минутами ранее показатель поднимался выше 98 долларов впервые с 24 июля.
Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,91% - до 93,23 доллара за баррель.