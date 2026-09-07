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"Норникель" и "Белаз" создадут совместное предприятие

"Норникель" и "Белаз" создадут совместное предприятие - 07.09.2026, ПРАЙМ

"Норникель" и "Белаз" создадут совместное предприятие

Компании "Норникель" и "Белаз" подписали соглашение о создании совместного предприятия в целях объединения усилий для создания горной техники нового поколения,... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T19:07+0300

2026-09-07T19:07+0300

2026-09-07T19:55+0300

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МИНСК, 7 сен - ПРАЙМ. Компании "Норникель" и "Белаз" подписали соглашение о создании совместного предприятия в целях объединения усилий для создания горной техники нового поколения, передает корреспондент РИА Новости.Документ в понедельник в городе Жодино Минской области Белоруссии подписали президент "Норникеля" Владимир Потанин и генеральный директор "Белаза" Сергей Лесин. Соглашение предусматривает создание совместного предприятия для реализации этих планов, а также предприятия с полнопрофильной ремонтной базой с целью развития производства, ремонта и обслуживания подземной горной техники.В пресс-службе "Норникеля" отметили, что целью соглашения о сотрудничестве является объединение усилий по развитию научного и технологического потенциала для создания горной техники нового поколения, внедрения беспилотных технологий для горной добычи и других инноваций.В компании подчеркнули, что "Норникель" и "Белаз" также активно развивают сотрудничество по совместной разработке подземной горной техники, первые машины уже проходят испытания в рудниках "Норильска"."Норникель" и "Белаз" также работают над внедрением новых прорывных пилотных решений, расширением линейки техники и доведением ее технических характеристик до уровня лучших мировых образцов"Будущее горной добычи – в инновациях и новых технологиях. Мы целенаправленно двигаемся в этом направлении уже давно. Сейчас же, объединяя усилия двух лидеров в своих отраслях, "Норникеля" и "Белаза", мы намерены осуществить технологическую мечту об эффективном и безопасном производстве", – отметил в ходе подписания соглашения Потанин.Директор "Белаза" в свою очередь подчеркнул, что создание совместного предприятия выводит партнерство на новый уровень."Наша общая цель – создание подземных машин нового поколения, включая инновационные модели на экологически чистых источниках энергии. Этот альянс позволит "Белазу" и "Норникелю" укрепить позиции на рынке и обеспечить российских горняков надежной и высокоэффективной шахтной техникой под брендом "Белаз", – сказал Лесин.Как сказал глава "Белаза" журналистам, будущее предприятие будет создано на территории России, а его спецификой станет ремонт.Потанин в свою очередь заявил журналистам, что сотрудничество носит долгосрочный характер: совместные разработки приведут к появлению общей интеллектуальной собственности, что позволит продвигаться не только в условиях санкционного давления, но даже в дальнейшем при появлении альтернативных поставщиков. Он выразил уверенность, что партнерство "Белаза" и "Норникеля" поможет сохранить устойчивые позиции как минимум на российском рынке.

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промышленность, бизнес, белоруссия, владимир потанин, белаз, норникель, гмк норильский никель