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Песков назвал важной и содержательной встречу Путина и Пашиняна в Бишкеке

Песков назвал важной и содержательной встречу Путина и Пашиняна в Бишкеке - 07.09.2026, ПРАЙМ

Песков назвал важной и содержательной встречу Путина и Пашиняна в Бишкеке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важной и содержательной встречу российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T13:18+0300

2026-09-07T13:18+0300

2026-09-07T13:18+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важной и содержательной встречу российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Бишкеке, отметив, что на ней обсудили конкретные моменты двустороннего экономического сотрудничества. Ранее Песков сообщил РИА Новости, что визит Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время, но точные даты еще не определены. "Это очень важная встреча (Путина и Пашиняна в Бишкеке - ред.). Она была весьма содержательная, были обозначены некоторые конкретные моменты, связанные с двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством, и соответствующие ведомства будут этими вопросами заниматься, будут их прорабатывать", - сказал Песков журналистам. Первого сентября Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провел переговоры с Пашиняном. В ходе встречи лидеры обсудили необходимость организации в Армении референдума, чтобы закрыть тему с членством республики в ЕАЭС или вступлением в Евросоюз. По итогам переговоров Путин сообщил, что пригласил премьера Армении в Москву для обсуждения конкретных вопросов взаимодействия двух стран.

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