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Песков назвал важной и содержательной встречу Путина и Пашиняна в Бишкеке - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Песков назвал важной и содержательной встречу Путина и Пашиняна в Бишкеке
Песков назвал важной и содержательной встречу Путина и Пашиняна в Бишкеке - 07.09.2026, ПРАЙМ
Песков назвал важной и содержательной встречу Путина и Пашиняна в Бишкеке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важной и содержательной встречу российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T13:18+0300
2026-09-07T13:18+0300
россия
мировая экономика
армения
бишкек
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дмитрий песков
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важной и содержательной встречу российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Бишкеке, отметив, что на ней обсудили конкретные моменты двустороннего экономического сотрудничества. Ранее Песков сообщил РИА Новости, что визит Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время, но точные даты еще не определены. "Это очень важная встреча (Путина и Пашиняна в Бишкеке - ред.). Она была весьма содержательная, были обозначены некоторые конкретные моменты, связанные с двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством, и соответствующие ведомства будут этими вопросами заниматься, будут их прорабатывать", - сказал Песков журналистам. Первого сентября Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провел переговоры с Пашиняном. В ходе встречи лидеры обсудили необходимость организации в Армении референдума, чтобы закрыть тему с членством республики в ЕАЭС или вступлением в Евросоюз. По итогам переговоров Путин сообщил, что пригласил премьера Армении в Москву для обсуждения конкретных вопросов взаимодействия двух стран.
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россия, мировая экономика, армения, бишкек, москва, владимир путин, никол пашинян, дмитрий песков, шос, еаэс, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Бишкек, МОСКВА, Владимир Путин, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, ШОС, ЕАЭС, ЕС
13:18 07.09.2026
 
Песков назвал важной и содержательной встречу Путина и Пашиняна в Бишкеке

Песков: Путин и Пашинян в Бишкеке обсудили двустороннее экономическое сотрудничество

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важной и содержательной встречу российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Бишкеке, отметив, что на ней обсудили конкретные моменты двустороннего экономического сотрудничества.
Ранее Песков сообщил РИА Новости, что визит Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время, но точные даты еще не определены.
"Это очень важная встреча (Путина и Пашиняна в Бишкеке - ред.). Она была весьма содержательная, были обозначены некоторые конкретные моменты, связанные с двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством, и соответствующие ведомства будут этими вопросами заниматься, будут их прорабатывать", - сказал Песков журналистам.
Первого сентября Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провел переговоры с Пашиняном. В ходе встречи лидеры обсудили необходимость организации в Армении референдума, чтобы закрыть тему с членством республики в ЕАЭС или вступлением в Евросоюз.
По итогам переговоров Путин сообщил, что пригласил премьера Армении в Москву для обсуждения конкретных вопросов взаимодействия двух стран.
 
РОССИЯМировая экономикаАРМЕНИЯБишкекМОСКВАВладимир ПутинНикол ПашинянДмитрий ПесковШОСЕАЭСЕС
 
 
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