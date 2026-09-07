https://1prime.ru/20260907/peskov-873073888.html
Песков назвал важной и содержательной встречу Путина и Пашиняна в Бишкеке
Песков назвал важной и содержательной встречу Путина и Пашиняна в Бишкеке - 07.09.2026, ПРАЙМ
Песков назвал важной и содержательной встречу Путина и Пашиняна в Бишкеке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важной и содержательной встречу российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T13:18+0300
2026-09-07T13:18+0300
2026-09-07T13:18+0300
россия
мировая экономика
армения
бишкек
москва
владимир путин
никол пашинян
дмитрий песков
шос
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873073888.jpg?1788776307
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важной и содержательной встречу российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Бишкеке, отметив, что на ней обсудили конкретные моменты двустороннего экономического сотрудничества. Ранее Песков сообщил РИА Новости, что визит Пашиняна в Россию может состояться в ближайшее время, но точные даты еще не определены. "Это очень важная встреча (Путина и Пашиняна в Бишкеке - ред.). Она была весьма содержательная, были обозначены некоторые конкретные моменты, связанные с двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством, и соответствующие ведомства будут этими вопросами заниматься, будут их прорабатывать", - сказал Песков журналистам. Первого сентября Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке провел переговоры с Пашиняном. В ходе встречи лидеры обсудили необходимость организации в Армении референдума, чтобы закрыть тему с членством республики в ЕАЭС или вступлением в Евросоюз. По итогам переговоров Путин сообщил, что пригласил премьера Армении в Москву для обсуждения конкретных вопросов взаимодействия двух стран.
армения
бишкек
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, армения, бишкек, москва, владимир путин, никол пашинян, дмитрий песков, шос, еаэс, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Бишкек, МОСКВА, Владимир Путин, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, ШОС, ЕАЭС, ЕС
Песков назвал важной и содержательной встречу Путина и Пашиняна в Бишкеке
Песков: Путин и Пашинян в Бишкеке обсудили двустороннее экономическое сотрудничество