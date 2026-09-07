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Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до 120 долларов за баррель

Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до 120 долларов за баррель - 07.09.2026, ПРАЙМ

Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до 120 долларов за баррель

Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до 120 долларов за баррель в случае увеличения количества атак на танкеры на Ближнем Востоке, сообщило информационное... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T16:12+0300

2026-09-07T16:12+0300

2026-09-07T16:12+0300

нефть

ближний восток

сша

ормузский пролив

goldman sachs

ксир

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Goldman Sachs ожидает роста цен на нефть до 120 долларов за баррель в случае увеличения количества атак на танкеры на Ближнем Востоке, сообщило информационное агентство Блумберг со ссылкой на аналитика банка. "Цены на нефть могут подскочить до 120 долларов за баррель, если число атак на суда в Ближнем Востоке увеличится, по мнению Goldman Sachs Group Inc", - сообщает агентство. Ранее центральное командование Пентагона сообщило, что силы США атаковали три иранских нефтяных танкера у острова Харк, в районе Джаска и в Оманском заливе. В ответ на это иранские силы нанесли удары по трем нефтяным танкерам, аффилированным с США, в Ормузском проливе, а позднее агентство Рейтер передало, что КСИР нанес удар баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США. "События последних нескольких дней действительно указывают на то, что риск учащения и усиления сбоев морских перевозок значителен", - заявил в интервью Блумбергу соруководитель отдела глобальных исследований сырьевых рынков Goldman Sachs Дан Стрейвен (Daan Struyven). В случае нормализации экспорта с Ближнего Востока, согласно данным Goldman Sachs, цены на нефть должны опуститься до 80 долларов за баррель. На данный момент Brent торгуется чуть выше 97 долларов, WTI - около 92 долларов. Кроме того, Китай продолжит выступать в качестве "стабилизирующей силы" на рынке нефти, поддерживая уровни импорта, ожидает Стрейвен.

ближний восток

сша

ормузский пролив

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нефть, ближний восток, сша, ормузский пролив, goldman sachs, ксир