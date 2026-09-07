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FT: Россия может усилить зависимость Запада от импорта урана

FT: Россия может усилить зависимость Запада от импорта урана - 07.09.2026, ПРАЙМ

FT: Россия может усилить зависимость Запада от импорта урана

Доля России в мировых поставках урана с учетом зарубежных активов может вырасти до более чем трети к 2040 году, что способно усилить зависимость западных стран... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T10:11+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Доля России в мировых поставках урана с учетом зарубежных активов может вырасти до более чем трети к 2040 году, что способно усилить зависимость западных стран от российских поставок, сообщает газета Financial Times со ссылкой на исследование компании CSA. "К 2040 году Россия может взять под контроль более трети поставок добываемого урана - это доминирование, которое поставит под угрозу энергетическую безопасность Запада в ситуации резкого роста спроса со стороны новых атомных электростанций", - пишет газета. Согласно оценке CSA, даже если все страны продолжат свое существующее, целевое, планируемое и перспективное производство и будут использовать каждый актив на полную мощность, доля урана из России может достичь 36% к 2040 году. Кроме того, по словам руководителя специальных проектов компании Гарета Хейвуда (Gareth Heywood), которые приводит издание, к 2040 году зависимость Запада от добываемого Россией урана может стать сопоставимой с зависимостью от российской нефти и газа в 2022 году. Рост российского присутствия на рынке происходит при дефиците урана, возникшего из-за ограниченного интереса инвесторов и задержек с выдачей разрешений на разработку новых месторождений, пишет Financial Times. При этом строительство новых АЭС увеличивает будущий спрос. В то же время мощности добычи урана в России и на подконтрольных российским компаниям предприятиях будут продолжать расти, считают аналитики компании. Сейчас Россия развивает проекты в Танзании и Намибии, а в прошлом году заключила соглашение с Нигером о расширении сотрудничества в урановой отрасли. Еврокомиссия в октябре минувшего года сообщала о планах запретить импорт российского урана в страны Евросоюза. Однако, как отмечает газета, Россия по-прежнему остается крупным поставщиком в Европу обогащенного урана, необходимого для работы реакторов. Также бывший президент США Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, но вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения американского минэнерго.

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мировая экономика, запад, танзания, намибия, джо байден, financial times, ес