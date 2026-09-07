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СМИ сообщили об атаке на нефтеобъекты Saudi Aramco в Джизане - 07.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ сообщили об атаке на нефтеобъекты Saudi Aramco в Джизане
СМИ сообщили об атаке на нефтеобъекты Saudi Aramco в Джизане - 07.09.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили об атаке на нефтеобъекты Saudi Aramco в Джизане
Нефтяные объекты Saudi Aramco в саудовском Джизане подверглись атаке в понедельник, в настоящее время оценивается нанесенный ущерб, сообщает газета Financial... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T14:31+0300
2026-09-07T14:38+0300
нефть
финансы
saudi aramco
financial times
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нефтяные объекты Saudi Aramco в саудовском Джизане подверглись атаке в понедельник, в настоящее время оценивается нанесенный ущерб, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Нефтяные объекты Saudi Aramco в Джизане подверглись атаке... в понедельник", - говорится в публикации. Как отмечается, в настоящее время оценивается нанесенный ущерб. Информацию о том, кто нанес удар, издание не предоставляет.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
нефть, финансы, saudi aramco, financial times
Нефть, Финансы, Saudi Aramco, Financial Times
14:31 07.09.2026 (обновлено: 14:38 07.09.2026)
 
СМИ сообщили об атаке на нефтеобъекты Saudi Aramco в Джизане

FT: нефтяные объекты Saudi Aramco в саудовском Джизане подверглись атаке в понедельник

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нефтяные объекты Saudi Aramco в саудовском Джизане подверглись атаке в понедельник, в настоящее время оценивается нанесенный ущерб, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Нефтяные объекты Saudi Aramco в Джизане подверглись атаке... в понедельник", - говорится в публикации.
Как отмечается, в настоящее время оценивается нанесенный ущерб. Информацию о том, кто нанес удар, издание не предоставляет.
 
НефтьФинансыSaudi AramcoFinancial Times
 
 
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