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СМИ сообщили об атаке на нефтеобъекты Saudi Aramco в Джизане
СМИ сообщили об атаке на нефтеобъекты Saudi Aramco в Джизане - 07.09.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили об атаке на нефтеобъекты Saudi Aramco в Джизане
Нефтяные объекты Saudi Aramco в саудовском Джизане подверглись атаке в понедельник, в настоящее время оценивается нанесенный ущерб, сообщает газета Financial... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T14:31+0300
2026-09-07T14:31+0300
2026-09-07T14:38+0300
нефть
финансы
saudi aramco
financial times
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нефтяные объекты Saudi Aramco в саудовском Джизане подверглись атаке в понедельник, в настоящее время оценивается нанесенный ущерб, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Нефтяные объекты Saudi Aramco в Джизане подверглись атаке... в понедельник", - говорится в публикации. Как отмечается, в настоящее время оценивается нанесенный ущерб. Информацию о том, кто нанес удар, издание не предоставляет.
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нефть, финансы, saudi aramco, financial times
Нефть, Финансы, Saudi Aramco, Financial Times
СМИ сообщили об атаке на нефтеобъекты Saudi Aramco в Джизане
FT: нефтяные объекты Saudi Aramco в саудовском Джизане подверглись атаке в понедельник
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Нефтяные объекты Saudi Aramco в саудовском Джизане подверглись атаке в понедельник, в настоящее время оценивается нанесенный ущерб, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Нефтяные объекты Saudi Aramco в Джизане подверглись атаке... в понедельник", - говорится в публикации.
Как отмечается, в настоящее время оценивается нанесенный ущерб. Информацию о том, кто нанес удар, издание не предоставляет.