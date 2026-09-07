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Шишлянникову наградили медалью Столыпина II степени

Шишлянникову наградили медалью Столыпина II степени - 07.09.2026, ПРАЙМ

Шишлянникову наградили медалью Столыпина II степени

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольгу Шишлянникову медалью Петра Аркадьевича... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T22:14+0300

2026-09-07T22:14+0300

2026-09-07T22:14+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольгу Шишлянникову медалью Петра Аркадьевича Столыпина II степени за заслуги в развитии и совершенствовании банковской системы. Соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в развитии и совершенствовании банковской системы наградить медалью П. А. Столыпина II степени директора департамента инвестиционных финансовых посредников Центрального банка Российской Федерации Шишлянникову Ольгу Юрьевну", - говорится в документе.

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финансы, банки, михаил мишустин, центральные банки, центральный банк