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Шишлянникову наградили медалью Столыпина II степени - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Шишлянникову наградили медалью Столыпина II степени
Шишлянникову наградили медалью Столыпина II степени - 07.09.2026, ПРАЙМ
Шишлянникову наградили медалью Столыпина II степени
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольгу Шишлянникову медалью Петра Аркадьевича... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T22:14+0300
2026-09-07T22:14+0300
финансы
банки
михаил мишустин
центральные банки
центральный банк
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольгу Шишлянникову медалью Петра Аркадьевича Столыпина II степени за заслуги в развитии и совершенствовании банковской системы. Соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в развитии и совершенствовании банковской системы наградить медалью П. А. Столыпина II степени директора департамента инвестиционных финансовых посредников Центрального банка Российской Федерации Шишлянникову Ольгу Юрьевну", - говорится в документе.
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финансы, банки, михаил мишустин, центральные банки, центральный банк
Финансы, Банки, Михаил Мишустин, центральные банки, Центральный банк
22:14 07.09.2026
 
Шишлянникову наградили медалью Столыпина II степени

Мишустин наградил Шишлянникову медалью Столыпина II степени за развитие банковской системы

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольгу Шишлянникову медалью Петра Аркадьевича Столыпина II степени за заслуги в развитии и совершенствовании банковской системы.
Соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в развитии и совершенствовании банковской системы наградить медалью П. А. Столыпина II степени директора департамента инвестиционных финансовых посредников Центрального банка Российской Федерации Шишлянникову Ольгу Юрьевну", - говорится в документе.
 
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