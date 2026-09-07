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Шишлянникову наградили медалью Столыпина II степени
Шишлянникову наградили медалью Столыпина II степени - 07.09.2026, ПРАЙМ
Шишлянникову наградили медалью Столыпина II степени
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольгу Шишлянникову медалью Петра Аркадьевича... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T22:14+0300
2026-09-07T22:14+0300
2026-09-07T22:14+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольгу Шишлянникову медалью Петра Аркадьевича Столыпина II степени за заслуги в развитии и совершенствовании банковской системы.
Соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в развитии и совершенствовании банковской системы наградить медалью П. А. Столыпина II степени директора департамента инвестиционных финансовых посредников Центрального банка Российской Федерации Шишлянникову Ольгу Юрьевну", - говорится в документе.
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финансы, банки, михаил мишустин, центральные банки, центральный банк
Финансы, Банки, Михаил Мишустин, центральные банки, Центральный банк
Шишлянникову наградили медалью Столыпина II степени
Мишустин наградил Шишлянникову медалью Столыпина II степени за развитие банковской системы
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольгу Шишлянникову медалью Петра Аркадьевича Столыпина II степени за заслуги в развитии и совершенствовании банковской системы.
Соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в развитии и совершенствовании банковской системы наградить медалью П. А. Столыпина II степени директора департамента инвестиционных финансовых посредников Центрального банка Российской Федерации Шишлянникову Ольгу Юрьевну", - говорится в документе.