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Афганские власти подписали контракты на 13,8 миллиона долларов - 07.09.2026, ПРАЙМ
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Афганские власти подписали контракты на 13,8 миллиона долларов
Афганские власти подписали контракты на 13,8 миллиона долларов - 07.09.2026, ПРАЙМ
Афганские власти подписали контракты на 13,8 миллиона долларов
Министерство горнодобывающей промышленности Афганистана в понедельник подписало контракты с компанией TNG Tatarastan (входит в "ТНГ-Групп") на общую сумму в... | 07.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-07T14:04+0300
2026-09-07T14:04+0300
нефть
афганистан
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Министерство горнодобывающей промышленности Афганистана в понедельник подписало контракты с компанией TNG Tatarastan (входит в "ТНГ-Групп") на общую сумму в 13,8 миллиона долларов, сообщает пресс-служба ведомства. "Министр горнодобывающей промышленности и нефти Хедаятулла Бадри подписал контракты на оказание услуг по мониторингу и консультированию для Амударьинского нефтяного бассейна, а также на строительство производственного объекта (FPF) для месторождения Замруд-Сай с председателем компании TNG Tatarastan в кабульском офисе", - говорится в сообщении. Бадри заявил, что привлечение квалифицированных и профессиональных компаний к разведке, добыче и переработке нефтяных ресурсов страны очень важно для экономического развития Афганистана. "Министерство горнодобывающей промышленности и нефти обязуется управлять и развивать природные ресурсы страны профессионально, прозрачно и эффективно, чтобы увеличить национальные доходы и создать возможность для трудоустройства людей", - приводит пресс-служба слова министра. Как ожидается, после выполнения контракта на услуги по мониторингу и консультированию добывающие мощности Амударьинского нефтяного бассейна увеличатся, а деятельность в других соответствующих областях также будет усилена. Согласно условиям контрактов, на оказание мониторинговых и консультационных услуг для Амударьинского нефтяного бассейна будет выделено около 2,8 миллиона долларов, а срок действия контракта составит один год. "Помимо этого министерство выделит еще 11 миллионов долларов на проектирование, установку и связанные с этим мероприятия по строительству производственного объекта (FPF) для блока Замруд-Сай", - отмечает пресс-служба. "ТНГ-Групп" — крупная российская нефтесервисная компания, которая работает в сфере геолого-геофизических исследований, разведки и эксплуатации нефтегазовых месторождений.
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40
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нефть, афганистан
Нефть, АФГАНИСТАН
14:04 07.09.2026
 
Афганские власти подписали контракты на 13,8 миллиона долларов

Министерство горнодобывающей промышленности Афганистана подписало контракты на $13,8 млн

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Министерство горнодобывающей промышленности Афганистана в понедельник подписало контракты с компанией TNG Tatarastan (входит в "ТНГ-Групп") на общую сумму в 13,8 миллиона долларов, сообщает пресс-служба ведомства.
"Министр горнодобывающей промышленности и нефти Хедаятулла Бадри подписал контракты на оказание услуг по мониторингу и консультированию для Амударьинского нефтяного бассейна, а также на строительство производственного объекта (FPF) для месторождения Замруд-Сай с председателем компании TNG Tatarastan в кабульском офисе", - говорится в сообщении.
Бадри заявил, что привлечение квалифицированных и профессиональных компаний к разведке, добыче и переработке нефтяных ресурсов страны очень важно для экономического развития Афганистана.
"Министерство горнодобывающей промышленности и нефти обязуется управлять и развивать природные ресурсы страны профессионально, прозрачно и эффективно, чтобы увеличить национальные доходы и создать возможность для трудоустройства людей", - приводит пресс-служба слова министра.
Как ожидается, после выполнения контракта на услуги по мониторингу и консультированию добывающие мощности Амударьинского нефтяного бассейна увеличатся, а деятельность в других соответствующих областях также будет усилена.
Согласно условиям контрактов, на оказание мониторинговых и консультационных услуг для Амударьинского нефтяного бассейна будет выделено около 2,8 миллиона долларов, а срок действия контракта составит один год.
"Помимо этого министерство выделит еще 11 миллионов долларов на проектирование, установку и связанные с этим мероприятия по строительству производственного объекта (FPF) для блока Замруд-Сай", - отмечает пресс-служба.
"ТНГ-Групп" — крупная российская нефтесервисная компания, которая работает в сфере геолого-геофизических исследований, разведки и эксплуатации нефтегазовых месторождений.
 
НефтьАФГАНИСТАН
 
 
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