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На Дальнем Востоке зафиксировали кратный рост въездного турпотока

На Дальнем Востоке зафиксировали кратный рост въездного турпотока - 07.09.2026, ПРАЙМ

На Дальнем Востоке зафиксировали кратный рост въездного турпотока

Специалисты фиксируют кратный рост въездного турпотока в регионы Дальнего Востока, к 2030 году он должен удвоиться и достичь 1 миллиона человек, сообщил в... | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T09:56+0300

2026-09-07T09:56+0300

2026-09-07T09:58+0300

туризм

бизнес

дальний восток

китай

приморье

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – ПРАЙМ. Специалисты фиксируют кратный рост въездного турпотока в регионы Дальнего Востока, к 2030 году он должен удвоиться и достичь 1 миллиона человек, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме руководитель Востокгосплана Михаил Кузнецов. "Мы предполагали, что будет восстановительный рост (после пандемии – ред.). Он совпал с усилиями по развитию и вводу новой туристической инфраструктуры - коллективных средств размещения (КСР), транспортной инфраструктуры. Въездной туризм у нас опережает средние темпы по России. По оперативным данным за 2026 год, у нас число поездок иностранных граждан с размещением в КСР выросло на 77%", - отметил Кузнецов. Он отметил, что стремительно сработал безвизовый режим с Китаем. По его словам, за первое полугодие среди дальневосточных регионов по въездному турпотоку лидирует Приморье - 60 тысяч поездок с размещением в КСР. В Амурской области зафиксировано 25 тысяч поездок, в Забайкалье и Хабаровском крае – по 13 тысяч, в Бурятии - 11 тысяч. "Везде фиксируется кратный рост. В 2025 году число размещенных иностранцев превысило 400 тысяч - рост к 2022 году в 5 раз. У нас разработан проект стратегии развития туризма Дальнего Востока, и к 2030 году мы увидим, что въездной турпоток достигнет минимум 1 миллиона, то есть удвоится. К 2036 году еще удвоится: около 2 миллионов иностранцев - это целевой показатель", - добавил собеседник. Восточный экономический форум прошел с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

китай

приморье

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туризм, бизнес, дальний восток, китай, приморье, вэф