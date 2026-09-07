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Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 12,89 рубля

Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 12,89 рубля - 07.09.2026, ПРАЙМ

Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже вырос до 12,89 рубля

Рубль по итогам торгов пятницы упал по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,89 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-07T19:07+0300

2026-09-07T19:07+0300

2026-09-07T19:07+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы упал по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,89 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 11 копеек и составил 12,89 рубля.

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рынок, юань, рубль, мосбиржа, россия, валюта, курсы валют, торги