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Минимальные тарифы на авиабилеты по России подешевели на 9-15%

Минимальные тарифы на авиабилеты по России подешевели на 9-15% - 08.09.2026, ПРАЙМ

Минимальные тарифы на авиабилеты по России подешевели на 9-15%

Минимальные тарифы на авиабилеты по России на октябрь подешевели в среднем на 9-15% по сравнению с сентябрем, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T11:45+0300

2026-09-08T11:45+0300

2026-09-08T11:45+0300

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санкт-петербург

новосибирск

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Минимальные тарифы на авиабилеты по России на октябрь подешевели в среднем на 9-15% по сравнению с сентябрем, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Минимальные тарифы на авиабилеты по России на октябрь в начале сентября оказались в среднем на 9-15% ниже сентябрьских", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, средняя стоимость билетов без багажа в октябре по сравнению с сентябрем снизилась на 8,7%, а медианная – на 12,9%. "Тарифы с багажом просели в цене еще сильнее: среднее значение упало на 10,3%, а медианное – на 15,3%", - добавили там. Отмечается, что наиболее заметное снижение цен на октябрь зафиксировано для билетов из Сочи - на 24-27% по сравнению с сентябрем, что объясняется завершением курортного сезона. Так, в тройку самых подешевевших маршрутов вошли Санкт-Петербург - Сочи, Сочи - Новосибирск и в обратном направлении.

сочи

санкт-петербург

новосибирск

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бизнес, россия, сочи, санкт-петербург, новосибирск, атор