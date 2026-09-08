https://1prime.ru/20260908/brent--873103732.html
Цена нефти марки Brent поднялась выше 99 долларов впервые с 24 июля
Цена нефти марки Brent поднялась выше 99 долларов впервые с 24 июля - 08.09.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent поднялась выше 99 долларов впервые с 24 июля
Мировые цены на нефть растут на 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше 99 долларов, следует из данных торгов. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T11:11+0300
2026-09-08T11:11+0300
2026-09-08T11:11+0300
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75632/43/756324338_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_47af5351b098af85da19d88d3486a52f.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше 99 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 10.57 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,16% относительно предыдущего закрытия - до 99,1 доллара за баррель, показатель находится выше 99 долларов впервые с 24 июля. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 3,36% - до 94,55 доллара за баррель.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75632/43/756324338_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_099a87fe441f0e71b13a524b007a2628.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть
Цена нефти марки Brent поднялась выше 99 долларов впервые с 24 июля
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 99 долларов впервые с 24 июля
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше 99 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.57 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,16% относительно предыдущего закрытия - до 99,1 доллара за баррель, показатель находится выше 99 долларов впервые с 24 июля.
Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 3,36% - до 94,55 доллара за баррель.