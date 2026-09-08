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Цена нефти марки Brent поднялась выше 99 долларов впервые с 24 июля

Цена нефти марки Brent поднялась выше 99 долларов впервые с 24 июля - 08.09.2026, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent поднялась выше 99 долларов впервые с 24 июля

Мировые цены на нефть растут на 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше 99 долларов, следует из данных торгов. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T11:11+0300

2026-09-08T11:11+0300

2026-09-08T11:11+0300

нефть

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 2%, стоимость барреля марки Brent впервые с 24 июля поднялась выше 99 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 10.57 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,16% относительно предыдущего закрытия - до 99,1 доллара за баррель, показатель находится выше 99 долларов впервые с 24 июля. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 3,36% - до 94,55 доллара за баррель.

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нефть