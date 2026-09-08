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"Европлан" 18 сентября соберет заявки на облигации на 5 миллиардов рублей

"Европлан" 18 сентября соберет заявки на облигации на 5 миллиардов рублей - 08.09.2026, ПРАЙМ

"Европлан" 18 сентября соберет заявки на облигации на 5 миллиардов рублей

Лизинговая компания "Европлан" планирует 18 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:56+0300

2026-09-08T12:56+0300

2026-09-08T12:56+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Лизинговая компания "Европлан" планирует 18 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не менее 5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир доходности - премия не выше 225 базисных пунктов к ОФЗ соответствующего срока. Компания намерена разместить двухлетние облигации серии 001Р-10 с ежемесячными купонами и погашением амортизационными частями. Техническая часть размещения предварительно ожидается 23 сентября. Организаторами выступят Альфа-банк, "Озон банк" и Т-Банк. "Европлан" ранее планировал собрать заявки на облигации выпуска 21 сентября, техразмещение было предварительно назначено на 24 сентября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, россия, финансы, альфа-банк, т-банк