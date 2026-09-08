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Кандидат в президенты Бразилии призвал сохранить формат БРИКС

Кандидат в президенты Бразилии призвал сохранить формат БРИКС - 08.09.2026, ПРАЙМ

Кандидат в президенты Бразилии призвал сохранить формат БРИКС

Формат БРИКС необходимо сохранить, но в него можно внести ряд изменений, таким мнением в интервью РИА Новости поделился кандидат в президенты Бразилии Аугусто... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T17:00+0300

2026-09-08T17:00+0300

2026-09-08T17:03+0300

общество

мировая экономика

бразилия

лула да силва

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сен - ПРАЙМ. Формат БРИКС необходимо сохранить, но в него можно внести ряд изменений, таким мнением в интервью РИА Новости поделился кандидат в президенты Бразилии Аугусто Кури, который за последние недели поднялся на третье место в предвыборной гонке. "Мы сохраним БРИКС, но необходимы некоторые корректировки. Скорее всего, некоторые страны, которые могут вести переговоры самостоятельно с другими странами, получат эту свободу. Я хочу поговорить с президентами стран БРИКС, обсудить это", - сказал Кури. Кури - известный психиатр и автор многих бестселлеров, не работавший чиновником и известный благодаря участию в ряде телевизионных программ. Последние опросы ставят его на третье место в борьбе за президентское кресло после действующего главы государства Луиса Игнасио Лулы да Силвы и ультраправого политика Флавиу Болсонару.

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общество , мировая экономика, бразилия, лула да силва