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Кандидат в президенты Бразилии призвал сохранить формат БРИКС
Кандидат в президенты Бразилии призвал сохранить формат БРИКС - 08.09.2026, ПРАЙМ
Кандидат в президенты Бразилии призвал сохранить формат БРИКС
Формат БРИКС необходимо сохранить, но в него можно внести ряд изменений, таким мнением в интервью РИА Новости поделился кандидат в президенты Бразилии Аугусто... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T17:00+0300
2026-09-08T17:00+0300
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общество
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бразилия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сен - ПРАЙМ. Формат БРИКС необходимо сохранить, но в него можно внести ряд изменений, таким мнением в интервью РИА Новости поделился кандидат в президенты Бразилии Аугусто Кури, который за последние недели поднялся на третье место в предвыборной гонке. "Мы сохраним БРИКС, но необходимы некоторые корректировки. Скорее всего, некоторые страны, которые могут вести переговоры самостоятельно с другими странами, получат эту свободу. Я хочу поговорить с президентами стран БРИКС, обсудить это", - сказал Кури. Кури - известный психиатр и автор многих бестселлеров, не работавший чиновником и известный благодаря участию в ряде телевизионных программ. Последние опросы ставят его на третье место в борьбе за президентское кресло после действующего главы государства Луиса Игнасио Лулы да Силвы и ультраправого политика Флавиу Болсонару.
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общество , мировая экономика, бразилия, лула да силва
Общество , Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва
Кандидат в президенты Бразилии призвал сохранить формат БРИКС
Кандидат в президенты Бразилии Кури: формат БРИКС необходимо сохранить
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сен - ПРАЙМ. Формат БРИКС необходимо сохранить, но в него можно внести ряд изменений, таким мнением в интервью РИА Новости поделился кандидат в президенты Бразилии Аугусто Кури, который за последние недели поднялся на третье место в предвыборной гонке.
"Мы сохраним БРИКС, но необходимы некоторые корректировки. Скорее всего, некоторые страны, которые могут вести переговоры самостоятельно с другими странами, получат эту свободу. Я хочу поговорить с президентами стран БРИКС, обсудить это", - сказал Кури.
Кури - известный психиатр и автор многих бестселлеров, не работавший чиновником и известный благодаря участию в ряде телевизионных программ.
Последние опросы ставят его на третье место в борьбе за президентское кресло после действующего главы государства Луиса Игнасио Лулы да Силвы и ультраправого политика Флавиу Болсонару.