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"Не конец света": в Армении оценили возможное подорожание российского газа

"Не конец света": в Армении оценили возможное подорожание российского газа - 08.09.2026, ПРАЙМ

"Не конец света": в Армении оценили возможное подорожание российского газа

Депутат парламента Армении от возглавляемой премьером страны Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" Тагуи Казарян считает, что нет ничего страшного в... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T19:46+0300

2026-09-08T19:46+0300

2026-09-08T19:46+0300

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ЕРЕВАН, 8 сен - ПРАЙМ. Депутат парламента Армении от возглавляемой премьером страны Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" Тагуи Казарян считает, что нет ничего страшного в возможном повышении цены на поставляемый в страну российский газ. "Я бы предложила не рассматривать как конец света подорожание газа или выход из ЕАЭС, невступление в ЕС. Это тоже один из вариантов, что Армения может потреблять газ по высокой цене. Правительство Армении готово, у граждан Армении будут и газ, и деньги на газ, если возникнет такая необходимость, и я не считаю, что Армения должна идти на компромиссы за счет вопросов, которые являются красными линиями, из-за цены на газ", - заявила журналистам Казарян. При этом, она не уточнила о каких "красных линиях" идет речь. "Не нужно представлять подорожание газа как конец света. Конца света не будет, Армения не погибнет, если цена на газ вырастет", - добавила депутат. Тридцатого июля министр экономического развития Максим Решетников заявил журналистам, что Россия поставляет в Армению газ по цене 177,5 доллара за тысячу кубометров, в то время как актуальные "европейские" цены на газ превышают 600 долларов за тысячу кубометров. По его словам, иначе чем субсидированием это назвать нельзя, так как эта сумма составляет около 1 миллиарда долларов в год. МИД РФ в мае сообщил о передаче через российское посольство Еревану письма, в котором сообщается, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что цена российского газа не может вырасти для Армении, так как между двумя странами действует соответствующий договор. Заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что помимо цен на газ, в договоре прописаны и обязательства обеих сторон. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отмечал, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению.

https://1prime.ru/20260827/armeniya-872731559.html

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газ, мировая экономика, армения, никол пашинян, ес, еаэс, россия