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Годовая инфляция в ОЭСР замедлилась в июле до 4,1%

Годовая инфляция в ОЭСР замедлилась в июле до 4,1% - 08.09.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в ОЭСР замедлилась в июле до 4,1%

Годовая инфляция в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле замедлилась до 4,1% с 4,2% в июне, сообщила организация. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T15:23+0300

2026-09-08T15:23+0300

2026-09-08T15:36+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле замедлилась до 4,1% с 4,2% в июне, сообщила организация. При этом базовая годовая инфляция в странах ОЭСР (за вычетом цен на продовольствие и энергию) в июле составила 3,6% как и месяцем ранее. Годовой рост цен на энергию замедлился до 11,6% с 11,7% в июне. Цены на продукты питания выросли в июле на 3,2% в годовом выражении после роста на 3,4% месяцем ранее. Потребительские цены в еврозоне по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) выросли в годовом выражении на 3% после роста на 2,8% в июне, следует из сообщения ОЭСР. В страновом разрезе, самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Турции (31,8%), Колумбии (5,2%) и в Болгарии (5,1%) и Литве (5,9%). Самая низкая наблюдалась в Швеции (0,2%), Швейцарии (0,4%) и в Венгрии (1,2%).

турция

колумбия

болгария

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мировая экономика, турция, колумбия, болгария, оэср, ес