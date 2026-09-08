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Ирак не намерен превышать объемы нефтедобычи сверх установленных ОПЕК+ - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Ирак не намерен превышать объемы нефтедобычи сверх установленных ОПЕК+
Ирак не намерен превышать объемы нефтедобычи сверх установленных ОПЕК+ - 08.09.2026, ПРАЙМ
Ирак не намерен превышать объемы нефтедобычи сверх установленных ОПЕК+
Ирак не намерен превышать объемы нефтедобычи сверх установленных альянсом стран-нефтепроизводителей ОПЕК+, заявил во вторник министр нефти Ирака Басем Худаир на | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:38+0300
2026-09-08T15:38+0300
нефть
ирак
багдад
опек
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БАГДАД, 8 сен - ПРАЙМ. Ирак не намерен превышать объемы нефтедобычи сверх установленных альянсом стран-нефтепроизводителей ОПЕК+, заявил во вторник министр нефти Ирака Басем Худаир на открытии четвертой нефтяной выставки-конференции в Багдаде. "Ирак привержен своей квоте в рамках ОПЕК+ и не превысит объем добычи больше чем на 4,2 миллиона баррелей в сутки", - отметил Худаир. Он обозначил сектор нефтепереработки как приоритетный на будущем этапе развития отрасли, уточнив, что Ирак вскоре предложит возможности для строительства и развития нефтеперерабатывающих заводов и пригласит инвесторов к участию в тендерах. Министр призвал международные компании инвестировать в нефтепереработку, геологоразведку, газовую отрасль и инфраструктуру. В выставке принимают участие более 90 местных и зарубежных компаний.
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нефть, ирак, багдад, опек
Нефть, ИРАК, БАГДАД, ОПЕК
15:38 08.09.2026
 
Ирак не намерен превышать объемы нефтедобычи сверх установленных ОПЕК+

Министр нефти Худаир: Ирак не превысит объемы нефтедобычи сверх установленных ОПЕК+

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БАГДАД, 8 сен - ПРАЙМ. Ирак не намерен превышать объемы нефтедобычи сверх установленных альянсом стран-нефтепроизводителей ОПЕК+, заявил во вторник министр нефти Ирака Басем Худаир на открытии четвертой нефтяной выставки-конференции в Багдаде.
"Ирак привержен своей квоте в рамках ОПЕК+ и не превысит объем добычи больше чем на 4,2 миллиона баррелей в сутки", - отметил Худаир.
Он обозначил сектор нефтепереработки как приоритетный на будущем этапе развития отрасли, уточнив, что Ирак вскоре предложит возможности для строительства и развития нефтеперерабатывающих заводов и пригласит инвесторов к участию в тендерах. Министр призвал международные компании инвестировать в нефтепереработку, геологоразведку, газовую отрасль и инфраструктуру. В выставке принимают участие более 90 местных и зарубежных компаний.
 
НефтьИРАКБАГДАДОПЕК
 
 
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