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Кандидат в президенты Бразилии призвал удвоить производство продовольствия
Кандидат в президенты Бразилии призвал удвоить производство продовольствия - 08.09.2026, ПРАЙМ
Кандидат в президенты Бразилии призвал удвоить производство продовольствия
Бразилия за десять лет должна удвоить производство продовольствия на фоне предупреждений от ФАО, такое мнение в интервью РИА Новости выразил кандидат в... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T20:01+0300
2026-09-08T20:01+0300
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сен - ПРАЙМ. Бразилия за десять лет должна удвоить производство продовольствия на фоне предупреждений от ФАО, такое мнение в интервью РИА Новости выразил кандидат в президенты страны Аугусто Кури, который в последние недели поднялся на третье место в предвыборной гонке.
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков ранее сообщил РИА Новости, что производство в агросекторе нужно увеличить приблизительно на 50-70%, чтобы накормить весь мир к 2050 году, когда население планеты может составить 9,7 миллиарда человек.
"Нам нужно удвоить производство продовольствия за десять лет, потому что, если ФАО права, в течение 25 лет произойдет глобальная катастрофа... По данным ФАО, нам потребуется на 60-70% больше продовольствия", - сказал Кури.
По его словам, Бразилии нужны более быстрые решения для развития агробизнеса.
Кури - известный психиатр и автор многих бестселлеров, не работавший чиновником и известный благодаря участию в ряде телевизионных программ.
Последние опросы ставят его на третье место в борьбе за президентское кресло после действующего главы государства Луиса Игнасио Лулы да Силвы и ультраправого политика Флавиу Болсонару.
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мировая экономика, бразилия, лула да силва, фао, оон
Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва, ФАО, ООН
Кандидат в президенты Бразилии призвал удвоить производство продовольствия
Кандидат в президенты Бразилии Кури: страна должна удвоить производство продовольствия
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сен - ПРАЙМ. Бразилия за десять лет должна удвоить производство продовольствия на фоне предупреждений от ФАО, такое мнение в интервью РИА Новости выразил кандидат в президенты страны Аугусто Кури, который в последние недели поднялся на третье место в предвыборной гонке.
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков ранее сообщил РИА Новости, что производство в агросекторе нужно увеличить приблизительно на 50-70%, чтобы накормить весь мир к 2050 году, когда население планеты может составить 9,7 миллиарда человек.
"Нам нужно удвоить производство продовольствия за десять лет, потому что, если ФАО права, в течение 25 лет произойдет глобальная катастрофа... По данным ФАО, нам потребуется на 60-70% больше продовольствия", - сказал Кури.
По его словам, Бразилии нужны более быстрые решения для развития агробизнеса.
Кури - известный психиатр и автор многих бестселлеров, не работавший чиновником и известный благодаря участию в ряде телевизионных программ.
Последние опросы ставят его на третье место в борьбе за президентское кресло после действующего главы государства Луиса Игнасио Лулы да Силвы и ультраправого политика Флавиу Болсонару.