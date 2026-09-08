https://1prime.ru/20260908/kazahstan-873106606.html

Казахстан разрешил ввоз пшеницы железнодорожным транспортом

Казахстан разрешил ввоз пшеницы железнодорожным транспортом - 08.09.2026, ПРАЙМ

Казахстан разрешил ввоз пшеницы железнодорожным транспортом

Министерство сельского хозяйства Казахстана определило перечень предприятий и хозяйств, которым разрешен ввоз пшеницы железнодорожным транспортом из третьих... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:15+0300

2026-09-08T12:15+0300

2026-09-08T12:15+0300

сельское хозяйство

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АЛМА-АТА 8 сен - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства Казахстана определило перечень предприятий и хозяйств, которым разрешен ввоз пшеницы железнодорожным транспортом из третьих стран и государств ЕАЭС в рамках действующего запрета на импорт, сообщила пресс-служба ведомства. Во вторник минсельхоз Казахстана разместил на своем сайте перечень предприятий, которым разрешен импорт пшеницы железнодорожным транспортом - среди них зерноперерабатывающие предприятия, птицеводческие хозяйства, лицензированные зерновые элеваторы, а также АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация". Как отмечается, ввезенную пшеницу птицеводческие и зерноперерабатывающие предприятия не смогут продавать на внутреннем или внешнем рынке. С 27 июля минсельхоз республики ввел запрет сроком на шесть месяцев на ввоз в Казахстан пшеницы автомобильным, водным и железнодорожным транспортом как из третьих стран, так и из государств ЕАЭС, включая Россию. Запрет не распространяется на пшеницу, перевозимую по железной дороге транзитом через Казахстан, а также на ее перемещение между государствами ЕАЭС через территорию республики.

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сельское хозяйство, бизнес, казахстан, еаэс