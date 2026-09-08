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"Мало вяжется": Лавров прокомментировал новые санкции США против России - 08.09.2026, ПРАЙМ
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"Мало вяжется": Лавров прокомментировал новые санкции США против России
"Мало вяжется": Лавров прокомментировал новые санкции США против России - 08.09.2026, ПРАЙМ
"Мало вяжется": Лавров прокомментировал новые санкции США против России
Новые санкции США против России мало вяжутся с настроениями, которые американцы передают на переговорах, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T20:27+0300
2026-09-08T20:27+0300
мировая экономика
россия
сша
запад
сергей лавров
скотт бессент
владимир путин
мид рф
лукойл
роснефть
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Новые санкции США против России мало вяжутся с настроениями, которые американцы передают на переговорах, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью программе "Большая игра" на Первом канале он отметил, что действующая администрация США ввела свои санкции против России, а не только сохранила старые. Например, под санкции попали "Лукойл" и "Роснефть". Министр финансов США Скотт Бессент рассуждает об усилении санкций и взятии под контроль мировых энергетических рынков, добавил Лавров. "Все это мало вяжется с настроениями, которые передаются в ходе переговоров. Но это жизнь. И, как всегда, жизнь многогранна", - сказал министр. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Кроме того, в России ранее отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
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мировая экономика, россия, сша, запад, сергей лавров, скотт бессент, владимир путин, мид рф, лукойл, роснефть
Мировая экономика, РОССИЯ, США, ЗАПАД, Сергей Лавров, Скотт Бессент, Владимир Путин, МИД РФ, Лукойл, Роснефть
20:27 08.09.2026
 
"Мало вяжется": Лавров прокомментировал новые санкции США против России

Лавров: новые санкции США против России мало вяжутся с настроениями на переговорах

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Новые санкции США против России мало вяжутся с настроениями, которые американцы передают на переговорах, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью программе "Большая игра" на Первом канале он отметил, что действующая администрация США ввела свои санкции против России, а не только сохранила старые. Например, под санкции попали "Лукойл" и "Роснефть". Министр финансов США Скотт Бессент рассуждает об усилении санкций и взятии под контроль мировых энергетических рынков, добавил Лавров.
"Все это мало вяжется с настроениями, которые передаются в ходе переговоров. Но это жизнь. И, как всегда, жизнь многогранна", - сказал министр.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Кроме того, в России ранее отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
 
Мировая экономикаРОССИЯСШАЗАПАДСергей ЛавровСкотт БессентВладимир ПутинМИД РФЛукойлРоснефть
 
 
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