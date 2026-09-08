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"Мало вяжется": Лавров прокомментировал новые санкции США против России

"Мало вяжется": Лавров прокомментировал новые санкции США против России - 08.09.2026, ПРАЙМ

"Мало вяжется": Лавров прокомментировал новые санкции США против России

Новые санкции США против России мало вяжутся с настроениями, которые американцы передают на переговорах, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T20:27+0300

2026-09-08T20:27+0300

2026-09-08T20:27+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Новые санкции США против России мало вяжутся с настроениями, которые американцы передают на переговорах, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью программе "Большая игра" на Первом канале он отметил, что действующая администрация США ввела свои санкции против России, а не только сохранила старые. Например, под санкции попали "Лукойл" и "Роснефть". Министр финансов США Скотт Бессент рассуждает об усилении санкций и взятии под контроль мировых энергетических рынков, добавил Лавров. "Все это мало вяжется с настроениями, которые передаются в ходе переговоров. Но это жизнь. И, как всегда, жизнь многогранна", - сказал министр. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Кроме того, в России ранее отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.

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мировая экономика, россия, сша, запад, сергей лавров, скотт бессент, владимир путин, мид рф, лукойл, роснефть