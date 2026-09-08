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Лукашенко обсудит с главой "Норникеля" работу в машиностроении

Лукашенко обсудит с главой "Норникеля" работу в машиностроении - 08.09.2026, ПРАЙМ

Лукашенко обсудит с главой "Норникеля" работу в машиностроении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник проведет встречу с главой российской компании "Норникель" Владимиром Потаниным, в ходе которой обсудит... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T11:53+0300

2026-09-08T11:53+0300

2026-09-08T11:53+0300

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МИНСК, 8 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник проведет встречу с главой российской компании "Норникель" Владимиром Потаниным, в ходе которой обсудит совместную работу в машиностроении, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". "Президент встретится с российским предпринимателем Владимиром Потаниным, председателем правления компании "Норникель", - говорится в сообщении. Отмечается, что основная тема встречи – совместная работа в машиностроении.

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мировая экономика, россия, белоруссия, владимир потанин, александр лукашенко, норникель, гмк норильский никель