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Лукашенко обсудит с главой "Норникеля" работу в машиностроении - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Лукашенко обсудит с главой "Норникеля" работу в машиностроении
Лукашенко обсудит с главой "Норникеля" работу в машиностроении - 08.09.2026, ПРАЙМ
Лукашенко обсудит с главой "Норникеля" работу в машиностроении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник проведет встречу с главой российской компании "Норникель" Владимиром Потаниным, в ходе которой обсудит... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T11:53+0300
2026-09-08T11:53+0300
мировая экономика
россия
белоруссия
владимир потанин
александр лукашенко
норникель
гмк норильский никель
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МИНСК, 8 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник проведет встречу с главой российской компании "Норникель" Владимиром Потаниным, в ходе которой обсудит совместную работу в машиностроении, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". "Президент встретится с российским предпринимателем Владимиром Потаниным, председателем правления компании "Норникель", - говорится в сообщении. Отмечается, что основная тема встречи – совместная работа в машиностроении.
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мировая экономика, россия, белоруссия, владимир потанин, александр лукашенко, норникель, гмк норильский никель
Мировая экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Потанин, Александр Лукашенко, Норникель, ГМК Норильский никель
11:53 08.09.2026
 
Лукашенко обсудит с главой "Норникеля" работу в машиностроении

"Пул первого": Лукашенко обсудит с Потаниным совместную работу в машиностроении

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МИНСК, 8 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник проведет встречу с главой российской компании "Норникель" Владимиром Потаниным, в ходе которой обсудит совместную работу в машиностроении, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
"Президент встретится с российским предпринимателем Владимиром Потаниным, председателем правления компании "Норникель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основная тема встречи – совместная работа в машиностроении.
 
Мировая экономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯВладимир ПотанинАлександр ЛукашенкоНорникельГМК Норильский никель
 
 
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