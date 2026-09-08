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Лукашенко предложил Потанину более тесное сотрудничество с Белоруссией - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Лукашенко предложил Потанину более тесное сотрудничество с Белоруссией
Лукашенко предложил Потанину более тесное сотрудничество с Белоруссией - 08.09.2026, ПРАЙМ
Лукашенко предложил Потанину более тесное сотрудничество с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту компаний "Интеррос" и "Норникель" Владимиру Потанину более тесное сотрудничество с республикой. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:21+0300
2026-09-08T12:21+0300
белоруссия
минск
александр лукашенко
владимир потанин
интеррос
гмк норильский никель
норникель
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МИНСК, 8 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту компаний "Интеррос" и "Норникель" Владимиру Потанину более тесное сотрудничество с республикой. Лукашенко во вторник проводит встречу с Потаниным в Минске. Как ранее сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого", в ходе встречи они планируют обсудить совместную работу в машиностроении. "Учитывая, что "Интеррос" - это не только "Норильский никель", это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор. Думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он детально вам довел основные направления развития Беларуси и те точки, где мы можем сотрудничать", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта. Он отметил, что Белоруссия открыта для сотрудничества. "Хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в эти сложные времена, сотрудничала с Беларусью", - добавил белорусский президент.
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белоруссия, минск, александр лукашенко, владимир потанин, интеррос, гмк норильский никель, норникель
БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко, Владимир Потанин, Интеррос, ГМК Норильский никель, Норникель
12:21 08.09.2026
 
Лукашенко предложил Потанину более тесное сотрудничество с Белоруссией

Лукашенко предложил Потанину более тесное сотрудничество с Белоруссией

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МИНСК, 8 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту компаний "Интеррос" и "Норникель" Владимиру Потанину более тесное сотрудничество с республикой.
Лукашенко во вторник проводит встречу с Потаниным в Минске. Как ранее сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого", в ходе встречи они планируют обсудить совместную работу в машиностроении.
"Учитывая, что "Интеррос" - это не только "Норильский никель", это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор. Думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он детально вам довел основные направления развития Беларуси и те точки, где мы можем сотрудничать", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство Белта.
Он отметил, что Белоруссия открыта для сотрудничества. "Хотели бы, чтобы ваша компания, успешная компания, даже в эти сложные времена, сотрудничала с Беларусью", - добавил белорусский президент.
 
БЕЛОРУССИЯМИНСКАлександр ЛукашенкоВладимир ПотанинИнтерросГМК Норильский никельНорникель
 
 
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