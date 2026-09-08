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Георгий Гаврилович Матюхин. Биографическая справка
Георгий Гаврилович Матюхин. Биографическая справка - 08.09.2026, ПРАЙМ
Георгий Гаврилович Матюхин. Биографическая справка
Ушел из жизни последний председатель Центрального Банка РСФСР и первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин, сообщает Банк России. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T16:39+0300
2026-09-08T16:39+0300
2026-09-08T16:39+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Ушел из жизни последний председатель Центрального Банка РСФСР и первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин, сообщает Банк России.
Ниже приводится биографическая справка.
Первый глава Центробанка РФ Георгий Гаврилович Матюхин родился 6 сентября 1934 года в Барнауле.
Окончил Семипалатинский геологоразведочный техникум (ныне Геологоразведочный колледж, город Семей, Казахстан).
В 1953-1956 годах работал геологом в Таджикистане и Западной Сибири.
В 1961 году окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР.
По его окончании проработал несколько лет в центральном аппарате Первого главного управления (политическая разведка) КГБ СССР. Его первой и единственной командировкой была поездка в Уругвай, откуда он был выслан с группой советских разведчиков.
Работал в Международном инвестиционном банке, отвечавшем за международную торговлю социалистических стран в рамках Союза экономической взаимопомощи.
В 1973-1980 годах был сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Академии наук (АН) СССР. Защитил докторскую диссертацию по теме "Проблемы кредитных денег при капитализме" (1976).
В 1980-1988 годах – профессор Всесоюзной академии внешней торговли.
В 1988-1990 годах был ведущим научным сотрудником Института США и Канады АН СССР.
7 августа 1990 года Георгий Матюхин был назначен исполняющим обязанности председателя Правления банка Государственного банка РСФСР.
25 декабря 1990 года был назначен председателем Центрального банка РСФСР (Банка России).
Именно при Матюхине в стране сформировалась привычная двухуровневая финансовая система, состоящая из Центрального и коммерческих банков. Также Матюхин остался единственным в истории руководителем Банка России, чья подпись печаталась на банкнотах.
16 июня 1992 года был освобожден от должности председателя Центрального банка России.
После отставки работал на ведущих должностях в банках "Горный Алтай", "Ноосфера", Собинбанк, "Диалог-Оптим"; занимался преподавательской деятельностью.
Доктор наук, профессор, автор более 200 статей, книг "Горячие деньги (проблемы спекулятивного, "блуждающего" капитала)" (1974), "Проблемы кредитных денег при капитализме" (1977), "Мировые финансовые центры" (1979) и др.
5 сентября 2026 года Георгий Матюхин скончался.
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Георгий Гаврилович Матюхин. Биографическая справка
Ушел из жизни Георгий Гаврилович Матюхин
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Ушел из жизни последний председатель Центрального Банка РСФСР и первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин, сообщает Банк России.
Ниже приводится биографическая справка.
Первый глава Центробанка РФ Георгий Гаврилович Матюхин родился 6 сентября 1934 года в Барнауле.
Окончил Семипалатинский геологоразведочный техникум (ныне Геологоразведочный колледж, город Семей, Казахстан).
В 1953-1956 годах работал геологом в Таджикистане и Западной Сибири.
В 1961 году окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР.
По его окончании проработал несколько лет в центральном аппарате Первого главного управления (политическая разведка) КГБ СССР. Его первой и единственной командировкой была поездка в Уругвай, откуда он был выслан с группой советских разведчиков.
Работал в Международном инвестиционном банке, отвечавшем за международную торговлю социалистических стран в рамках Союза экономической взаимопомощи.
В 1973-1980 годах был сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Академии наук (АН) СССР. Защитил докторскую диссертацию по теме "Проблемы кредитных денег при капитализме" (1976).
В 1980-1988 годах – профессор Всесоюзной академии внешней торговли.
В 1988-1990 годах был ведущим научным сотрудником Института США и Канады АН СССР.
7 августа 1990 года Георгий Матюхин был назначен исполняющим обязанности председателя Правления банка Государственного банка РСФСР.
25 декабря 1990 года был назначен председателем Центрального банка РСФСР (Банка России).
Именно при Матюхине в стране сформировалась привычная двухуровневая финансовая система, состоящая из Центрального и коммерческих банков. Также Матюхин остался единственным в истории руководителем Банка России, чья подпись печаталась на банкнотах.
16 июня 1992 года был освобожден от должности председателя Центрального банка России.
После отставки работал на ведущих должностях в банках "Горный Алтай", "Ноосфера", Собинбанк, "Диалог-Оптим"; занимался преподавательской деятельностью.
Доктор наук, профессор, автор более 200 статей, книг "Горячие деньги (проблемы спекулятивного, "блуждающего" капитала)" (1974), "Проблемы кредитных денег при капитализме" (1977), "Мировые финансовые центры" (1979) и др.
5 сентября 2026 года Георгий Матюхин скончался.