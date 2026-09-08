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Георгий Гаврилович Матюхин. Биографическая справка

Георгий Гаврилович Матюхин. Биографическая справка - 08.09.2026, ПРАЙМ

Георгий Гаврилович Матюхин. Биографическая справка

Ушел из жизни последний председатель Центрального Банка РСФСР и первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин, сообщает Банк России. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T16:39+0300

2026-09-08T16:39+0300

2026-09-08T16:39+0300

общество

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Ушел из жизни последний председатель Центрального Банка РСФСР и первый глава ЦБ РФ Георгий Матюхин, сообщает Банк России. Ниже приводится биографическая справка. Первый глава Центробанка РФ Георгий Гаврилович Матюхин родился 6 сентября 1934 года в Барнауле. Окончил Семипалатинский геологоразведочный техникум (ныне Геологоразведочный колледж, город Семей, Казахстан). В 1953-1956 годах работал геологом в Таджикистане и Западной Сибири. В 1961 году окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР. По его окончании проработал несколько лет в центральном аппарате Первого главного управления (политическая разведка) КГБ СССР. Его первой и единственной командировкой была поездка в Уругвай, откуда он был выслан с группой советских разведчиков. Работал в Международном инвестиционном банке, отвечавшем за международную торговлю социалистических стран в рамках Союза экономической взаимопомощи. В 1973-1980 годах был сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Академии наук (АН) СССР. Защитил докторскую диссертацию по теме "Проблемы кредитных денег при капитализме" (1976). В 1980-1988 годах – профессор Всесоюзной академии внешней торговли. В 1988-1990 годах был ведущим научным сотрудником Института США и Канады АН СССР. 7 августа 1990 года Георгий Матюхин был назначен исполняющим обязанности председателя Правления банка Государственного банка РСФСР. 25 декабря 1990 года был назначен председателем Центрального банка РСФСР (Банка России). Именно при Матюхине в стране сформировалась привычная двухуровневая финансовая система, состоящая из Центрального и коммерческих банков. Также Матюхин остался единственным в истории руководителем Банка России, чья подпись печаталась на банкнотах. 16 июня 1992 года был освобожден от должности председателя Центрального банка России. После отставки работал на ведущих должностях в банках "Горный Алтай", "Ноосфера", Собинбанк, "Диалог-Оптим"; занимался преподавательской деятельностью. Доктор наук, профессор, автор более 200 статей, книг "Горячие деньги (проблемы спекулятивного, "блуждающего" капитала)" (1974), "Проблемы кредитных денег при капитализме" (1977), "Мировые финансовые центры" (1979) и др. 5 сентября 2026 года Георгий Матюхин скончался.

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общество , казахстан, таджикистан, уругвай, центральные банки, центральный банк, банк россии