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МИД Аргентины подаст иск против компаний, планирующих добычу углеводородов - 08.09.2026, ПРАЙМ
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МИД Аргентины подаст иск против компаний, планирующих добычу углеводородов
МИД Аргентины подаст иск против компаний, планирующих добычу углеводородов - 08.09.2026, ПРАЙМ
МИД Аргентины подаст иск против компаний, планирующих добычу углеводородов
МИД Аргентины подаст уголовный иск против иностранных компаний, планирующих проекты по добыче углеводородов у Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщила... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T03:09+0300
2026-09-08T03:09+0300
нефть
аргентина
великобритания
буэнос-айрес
мид
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 сен - ПРАЙМ. МИД Аргентины подаст уголовный иск против иностранных компаний, планирующих проекты по добыче углеводородов у Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщила пресс-служба президента. Ранее президент страны Хавьер Милей в обращении к нации сообщил, что введет санкции против компаний, реализующих нефтяные проекты на Мальвинских (Фолклендских) островах. Кроме того, он пообещал расширить ресурсы минобороны на создание военно-морской базы в Южной Атлантике. "Министр иностранных дел Пабло Кирно подаст уголовный иск против компаний Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. и Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd на том основании, что они, предположительно, имеют лицензии, выданные нелегитимным правительством Соединенного Королевства, на разведку и/или добычу углеводородов в Северо-Мальвинском бассейне", - отмечается в сообщении. Иск будет направлен против всех директоров, менеджеров и других лиц, "которые могли участвовать в противоправном деянии". Власти пояснили, что подача иска - это конкретная мера по защите природных ресурсов и обеспечению суверенитета Аргентины над Мальвинскими островами и соответствующими морскими пространствами. "Государство продолжит проводить расследования и предпринимать необходимые действия, чтобы не оставить безнаказанным ни один акт, нарушающий суверенные права Аргентины", - отметила пресс-служба. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовало за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
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нефть, аргентина, великобритания, буэнос-айрес, мид
Нефть, АРГЕНТИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БУЭНОС-АЙРЕС, МИД
03:09 08.09.2026
 
МИД Аргентины подаст иск против компаний, планирующих добычу углеводородов

МИД Аргентины подаст уголовный иск против компаний, планирующих добычу углеводородов

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 сен - ПРАЙМ. МИД Аргентины подаст уголовный иск против иностранных компаний, планирующих проекты по добыче углеводородов у Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщила пресс-служба президента.
Ранее президент страны Хавьер Милей в обращении к нации сообщил, что введет санкции против компаний, реализующих нефтяные проекты на Мальвинских (Фолклендских) островах. Кроме того, он пообещал расширить ресурсы минобороны на создание военно-морской базы в Южной Атлантике.
"Министр иностранных дел Пабло Кирно подаст уголовный иск против компаний Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. и Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd на том основании, что они, предположительно, имеют лицензии, выданные нелегитимным правительством Соединенного Королевства, на разведку и/или добычу углеводородов в Северо-Мальвинском бассейне", - отмечается в сообщении.
Иск будет направлен против всех директоров, менеджеров и других лиц, "которые могли участвовать в противоправном деянии".
Власти пояснили, что подача иска - это конкретная мера по защите природных ресурсов и обеспечению суверенитета Аргентины над Мальвинскими островами и соответствующими морскими пространствами. "Государство продолжит проводить расследования и предпринимать необходимые действия, чтобы не оставить безнаказанным ни один акт, нарушающий суверенные права Аргентины", - отметила пресс-служба.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовало за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
 
НефтьАРГЕНТИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯБУЭНОС-АЙРЕСМИД
 
 
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