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Пассажиры арестованного Норвегией судна доставлены в Мурманскую область - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Пассажиры арестованного Норвегией судна доставлены в Мурманскую область
Пассажиры арестованного Норвегией судна доставлены в Мурманскую область - 08.09.2026, ПРАЙМ
Пассажиры арестованного Норвегией судна доставлены в Мурманскую область
Пассажиры арестованного Норвегией судна "Профессор Молчанов" доставлены в Мурманскую область, сообщили РИА Новости в Минвостокразвития РФ. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T17:24+0300
2026-09-08T17:24+0300
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Пассажиры арестованного Норвегией судна "Профессор Молчанов" доставлены в Мурманскую область, сообщили РИА Новости в Минвостокразвития РФ. Во вторник в офисе губернатора Шпицбергена сообщали, что 69 граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" были возвращены в Россию. "Группа уже прибыла на российско-норвежский автомобильный пункт пропуска Борисоглебск. Первыми, после пограничных служб, пассажиров "Молчанова" встретили жители и глава Печенгского округа Мурманской области – горячим чаем с блинами и приветственными плакатами. У группы еще три часа пути до столицы Кольского Заполярья. В Мурманске гостей уже ждут в отелях", - говорится в сообщении министерства. Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна. Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.
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бизнес, россия, норвегия, мурманск, владимир путин, минвостокразвития, нафтогаз украины
Бизнес, РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, МУРМАНСК, Владимир Путин, Минвостокразвития, Нафтогаз Украины
17:24 08.09.2026
 
Пассажиры арестованного Норвегией судна доставлены в Мурманскую область

Минвостокразвития: пассажиры судна "Профессор Молчанов" доставлены в Мурманскую область

© РИА Новости . Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкНаучно-исследовательское судно "Профессор Молчанов"
Научно-исследовательское судно Профессор Молчанов - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Дмитрий Дубов
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Пассажиры арестованного Норвегией судна "Профессор Молчанов" доставлены в Мурманскую область, сообщили РИА Новости в Минвостокразвития РФ.
Во вторник в офисе губернатора Шпицбергена сообщали, что 69 граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" были возвращены в Россию.
"Группа уже прибыла на российско-норвежский автомобильный пункт пропуска Борисоглебск. Первыми, после пограничных служб, пассажиров "Молчанова" встретили жители и глава Печенгского округа Мурманской области – горячим чаем с блинами и приветственными плакатами. У группы еще три часа пути до столицы Кольского Заполярья. В Мурманске гостей уже ждут в отелях", - говорится в сообщении министерства.
Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна.
Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.
 
БизнесРОССИЯНОРВЕГИЯМУРМАНСКВладимир ПутинМинвостокразвитияНафтогаз Украины
 
 
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