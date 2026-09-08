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Пассажиры арестованного Норвегией судна доставлены в Мурманскую область

Пассажиры арестованного Норвегией судна доставлены в Мурманскую область - 08.09.2026, ПРАЙМ

Пассажиры арестованного Норвегией судна доставлены в Мурманскую область

Пассажиры арестованного Норвегией судна "Профессор Молчанов" доставлены в Мурманскую область, сообщили РИА Новости в Минвостокразвития РФ. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T17:24+0300

2026-09-08T17:24+0300

2026-09-08T17:24+0300

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Пассажиры арестованного Норвегией судна "Профессор Молчанов" доставлены в Мурманскую область, сообщили РИА Новости в Минвостокразвития РФ. Во вторник в офисе губернатора Шпицбергена сообщали, что 69 граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" были возвращены в Россию. "Группа уже прибыла на российско-норвежский автомобильный пункт пропуска Борисоглебск. Первыми, после пограничных служб, пассажиров "Молчанова" встретили жители и глава Печенгского округа Мурманской области – горячим чаем с блинами и приветственными плакатами. У группы еще три часа пути до столицы Кольского Заполярья. В Мурманске гостей уже ждут в отелях", - говорится в сообщении министерства. Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна. Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.

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бизнес, россия, норвегия, мурманск, владимир путин, минвостокразвития, нафтогаз украины