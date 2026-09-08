https://1prime.ru/20260908/neft-873122392.html

Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года

Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года - 08.09.2026, ПРАЙМ

Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года

Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 4 сентября, достиг нового минимума с ноября 1982 года, опустившись до 285,4 миллиона баррелей,... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T18:23+0300

2026-09-08T18:23+0300

2026-09-08T18:23+0300

нефть

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873122392.jpg?1788881025

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 4 сентября, достиг нового минимума с ноября 1982 года, опустившись до 285,4 миллиона баррелей, следует из данных минэнерго страны. Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 5 ноября 1982 года, когда показатель составлял 284,906 миллиона баррелей.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша