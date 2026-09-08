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Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года
Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года - 08.09.2026, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года
Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 4 сентября, достиг нового минимума с ноября 1982 года, опустившись до 285,4 миллиона баррелей,... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T18:23+0300
2026-09-08T18:23+0300
нефть
сша
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 4 сентября, достиг нового минимума с ноября 1982 года, опустившись до 285,4 миллиона баррелей, следует из данных минэнерго страны. Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 5 ноября 1982 года, когда показатель составлял 284,906 миллиона баррелей.
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нефть, сша
Нефть, США
18:23 08.09.2026
 
Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с ноября 1982 года

Стратегический резерв нефти США на конец недели упал до 285,4 миллиона баррелей

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 4 сентября, достиг нового минимума с ноября 1982 года, опустившись до 285,4 миллиона баррелей, следует из данных минэнерго страны.
Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 5 ноября 1982 года, когда показатель составлял 284,906 миллиона баррелей.
 
НефтьСША
 
 
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