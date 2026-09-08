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Пострадавшим от непогоды в Свердловской области направили 300 млн рублей

Пострадавшим от непогоды в Свердловской области направили 300 млн рублей - 08.09.2026, ПРАЙМ

Пострадавшим от непогоды в Свердловской области направили 300 млн рублей

Более 300 миллионов рублей направлено жителям пострадавших от паводков и смерча территорий Свердловской области, сообщил глава региона Денис Паслер. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T20:21+0300

2026-09-08T20:21+0300

2026-09-08T20:21+0300

общество

россия

свердловская область

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен - ПРАЙМ. Более 300 миллионов рублей направлено жителям пострадавших от паводков и смерча территорий Свердловской области, сообщил глава региона Денис Паслер. "По выплатам людям направили 348 миллионов рублей уже сегодня. ... Областной бюджет полноценно закрывает эту потребность, выплаты составили порядка 94% от всех, кому положено. Я думаю, что неделю-две завершим", - сказал Паслер журналистам. В департаменте информационной политики региона пояснили РИА Новости, что данная сумма - это исчерпывающая помощь всем жителям пострадавших территорий, на которую были поданы заявки. На руки люди уже получили 306,4 миллиона рублей. Паслер отметил, что в свердловской Кушве, ранее пострадавшей от смерча, восстановлены все дома, подлежащие ремонту, а жители домов, которые нельзя было восстановить, получили сертификаты на жилье. Губернатор подчеркнул, что по устранению ущерба дорогам и инженерной инфраструктуре итоги будут подведены позже, частично эта работа уже завершена и она непременно будет выполнена в полном объеме. Вечером 22 июня на свердловскую Кушву обрушился смерч, были повреждены 99 частных жилых домов и полностью разрушены 32 частных дома. Позднее, 29 июня, сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области. Из-за обильных осадков начался паводок. По данным департамента информационной политики, в 18 муниципальных образованиях региона был введен режим ЧС.

свердловская область

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общество , россия, свердловская область, екатеринбург