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Пострадавшим от непогоды в Свердловской области направили 300 млн рублей - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Пострадавшим от непогоды в Свердловской области направили 300 млн рублей
Пострадавшим от непогоды в Свердловской области направили 300 млн рублей - 08.09.2026, ПРАЙМ
Пострадавшим от непогоды в Свердловской области направили 300 млн рублей
Более 300 миллионов рублей направлено жителям пострадавших от паводков и смерча территорий Свердловской области, сообщил глава региона Денис Паслер. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T20:21+0300
2026-09-08T20:21+0300
общество
россия
свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен - ПРАЙМ. Более 300 миллионов рублей направлено жителям пострадавших от паводков и смерча территорий Свердловской области, сообщил глава региона Денис Паслер. "По выплатам людям направили 348 миллионов рублей уже сегодня. ... Областной бюджет полноценно закрывает эту потребность, выплаты составили порядка 94% от всех, кому положено. Я думаю, что неделю-две завершим", - сказал Паслер журналистам. В департаменте информационной политики региона пояснили РИА Новости, что данная сумма - это исчерпывающая помощь всем жителям пострадавших территорий, на которую были поданы заявки. На руки люди уже получили 306,4 миллиона рублей. Паслер отметил, что в свердловской Кушве, ранее пострадавшей от смерча, восстановлены все дома, подлежащие ремонту, а жители домов, которые нельзя было восстановить, получили сертификаты на жилье. Губернатор подчеркнул, что по устранению ущерба дорогам и инженерной инфраструктуре итоги будут подведены позже, частично эта работа уже завершена и она непременно будет выполнена в полном объеме. Вечером 22 июня на свердловскую Кушву обрушился смерч, были повреждены 99 частных жилых домов и полностью разрушены 32 частных дома. Позднее, 29 июня, сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области. Из-за обильных осадков начался паводок. По данным департамента информационной политики, в 18 муниципальных образованиях региона был введен режим ЧС.
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общество , россия, свердловская область, екатеринбург
Общество , РОССИЯ, Свердловская область, ЕКАТЕРИНБУРГ
20:21 08.09.2026
 
Пострадавшим от непогоды в Свердловской области направили 300 млн рублей

Паслер: более 300 млн рублей направили пострадавшим от непогоды в Свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен - ПРАЙМ. Более 300 миллионов рублей направлено жителям пострадавших от паводков и смерча территорий Свердловской области, сообщил глава региона Денис Паслер.
"По выплатам людям направили 348 миллионов рублей уже сегодня. ... Областной бюджет полноценно закрывает эту потребность, выплаты составили порядка 94% от всех, кому положено. Я думаю, что неделю-две завершим", - сказал Паслер журналистам.
В департаменте информационной политики региона пояснили РИА Новости, что данная сумма - это исчерпывающая помощь всем жителям пострадавших территорий, на которую были поданы заявки. На руки люди уже получили 306,4 миллиона рублей.
Паслер отметил, что в свердловской Кушве, ранее пострадавшей от смерча, восстановлены все дома, подлежащие ремонту, а жители домов, которые нельзя было восстановить, получили сертификаты на жилье.
Губернатор подчеркнул, что по устранению ущерба дорогам и инженерной инфраструктуре итоги будут подведены позже, частично эта работа уже завершена и она непременно будет выполнена в полном объеме.
Вечером 22 июня на свердловскую Кушву обрушился смерч, были повреждены 99 частных жилых домов и полностью разрушены 32 частных дома. Позднее, 29 июня, сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области. Из-за обильных осадков начался паводок. По данным департамента информационной политики, в 18 муниципальных образованиях региона был введен режим ЧС.
 
ОбществоРОССИЯСвердловская областьЕКАТЕРИНБУРГ
 
 
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