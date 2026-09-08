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Новак поручил активизировать работу с малыми НПЗ и частными АЗС
Новак поручил активизировать работу с малыми НПЗ и частными АЗС - 08.09.2026, ПРАЙМ
Новак поручил активизировать работу с малыми НПЗ и частными АЗС
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил активизировать работу над соглашениями Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с малыми... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:53+0300
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2026-09-08T15:53+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил активизировать работу над соглашениями Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с малыми нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и частными АЗС для регулирования ценообразования топлива, сообщило правительство России. Новак во вторник провел совещание с участием представителей Совета Федерации, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, Минвостокразвития, отраслевых компаний, глав субъектов РФ. "Профильным федеральным органам исполнительной власти поручено активизировать работу по ряду направлений. Среди них – проработка соглашений между Минэнерго и ФАС с одной стороны и малыми НПЗ и независимыми АЗС - с другой с целью регулирования ценообразования (на рынке топлива - ред.)", - сказано в сообщении. Как отмечается, на совещании ФАС доложила о мерах антимонопольного реагирования на рынке нефтепродуктов - для пресечения случаев необоснованного завышения цен на топливо ведомством возбуждено 51 дело и выдано 81 предупреждение. Главы субъектов доложили о ситуации на региональных рынках. В частности, на совещании обсудили баланс спроса и предложения, динамику цен, загруженность автозаправочной инфраструктуры в республиках Хакасия и Мордовия, а также в Свердловской области. "Отдельное внимание было уделено обеспечению регионов в рамках северного завоза. Было отмечено, что поставки необходимых ресурсов осуществляются стабильно и в соответствии с графиками. На особом контроле находятся Республика Саха (Якутия) и Магаданская область", - добавляется в сообщении кабмина. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС. Ранее Новак сообщал, что соглашения с независимыми НПЗ и сетями АЗС будут направлены не на заморозку цен, а на работу механизма максимально допустимых надбавок.
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россия, хакасия, мордовия, свердловская область, александр новак, нпз, совет федерации, минсельхоз
РОССИЯ, ХАКАСИЯ, МОРДОВИЯ, Свердловская область, Александр Новак, НПЗ, Совет Федерации, Минсельхоз
Новак поручил активизировать работу с малыми НПЗ и частными АЗС
Новак поручил проработать соглашения с малыми НПЗ и частными АЗС для регулирования цен
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил активизировать работу над соглашениями Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с малыми нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и частными АЗС для регулирования ценообразования топлива, сообщило правительство России.
Новак
во вторник провел совещание с участием представителей Совета Федерации
, Минэнерго, Минсельхоза
, ФАС, Минтранса, Минвостокразвития
, отраслевых компаний, глав субъектов РФ.
"Профильным федеральным органам исполнительной власти поручено активизировать работу по ряду направлений. Среди них – проработка соглашений между Минэнерго и ФАС с одной стороны и малыми НПЗ
и независимыми АЗС - с другой с целью регулирования ценообразования (на рынке топлива - ред.)", - сказано в сообщении.
Как отмечается, на совещании ФАС доложила о мерах антимонопольного реагирования на рынке нефтепродуктов - для пресечения случаев необоснованного завышения цен на топливо ведомством возбуждено 51 дело и выдано 81 предупреждение.
Главы субъектов доложили о ситуации на региональных рынках. В частности, на совещании обсудили баланс спроса и предложения, динамику цен, загруженность автозаправочной инфраструктуры в республиках Хакасия
и Мордовия
, а также в Свердловской области
.
"Отдельное внимание было уделено обеспечению регионов в рамках северного завоза. Было отмечено, что поставки необходимых ресурсов осуществляются стабильно и в соответствии с графиками. На особом контроле находятся Республика Саха (Якутия) и Магаданская область", - добавляется в сообщении кабмина.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
Ранее Новак сообщал, что соглашения с независимыми НПЗ и сетями АЗС будут направлены не на заморозку цен, а на работу механизма максимально допустимых надбавок.