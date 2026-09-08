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Открытие автомобильного моста между Россией и КНДР упростит логистику

Открытие автомобильного моста между Россией и КНДР упростит логистику - 08.09.2026, ПРАЙМ

Открытие автомобильного моста между Россией и КНДР упростит логистику

Открытие автомобильного моста между Россией и КНДР упростит логистику, позволит расширить виды автобусных туров в страну и увеличит число российских туристов,... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T11:23+0300

2026-09-08T11:23+0300

2026-09-08T11:23+0300

бизнес

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приморье

владивосток

михаил мишустин

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – ПРАЙМ. Открытие автомобильного моста между Россией и КНДР упростит логистику, позволит расширить виды автобусных туров в страну и увеличит число российских туристов, желающих посетить ее, рассказала РИА Новости директор дальневосточного туроператора "Восток Интур" Инна Мухина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон в понедельник по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. "Рассчитываем на то, что пассажирское движение будет запущено в ближайшем будущем. Это, конечно, упростит и скорректирует нашу работу. Мы обладаем парком туристических автобусов и сможем зайти без пересадок и сразу оказаться на территории Корейской Народно-Демократической Республики. Мы рассчитываем, что это будет удобно и увеличить количество входящих в КНДР российских туристов", - сказала Мухина. Она отметила, что запуск пассажирских перевозок по новому мосту позволит расширить линейку туров в КНДР и даст больше возможностей для уже действующих. Она привела в пример недавно запущенный новый маршрут "Три границы, три страны", где туристы могут побывать в Хасанском округе Приморья, потом посетить Северную Корею и со смотровой площадки исторического памятника Сынчжондэ полюбоваться на реку Туманную, где видно уже два моста – железнодорожный мост Дружбы и новый автомобильный. Далее после посещения экскурсионных объектов в корейском Расоне туристов доставляют в Китай. Запуск автобусных туров позволит не привязываться к расписанию поезда, и у туристов будет больше времени на посещение знаковых локаций, добавила собеседница агентства. Мухина уточнила, что сейчас российские путешественники - а значительная часть их едет из центральных регионов России - могут посетить эту страну только через Приморье тремя способами: самолетом Владивосток - Пхеньян, прямым чартерным поездом Владивосток - Туманган, который запускают на лето, а также автобусом до Хасана с пересадкой на поезд, который перевозит туристов по мосту Дружбы в КНДР. "Мы планируем и надеемся на взаимное сотрудничество с корейскими друзьями, с партнерами. Очень хотим, чтобы корейские товарищи посещали Россию, а наши российские туристы посещали Корею. Сейчас в данный момент пока что нашим корейским друзьям нельзя посещать Россию в качестве туристов, они могут только делегациями сюда приезжать. Но думаю, что наши дружественные узлы, подкрепленные еще и автомобильным мостом, возможно, что-нибудь скорректируют", - отметила Мухина.

кндр

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бизнес, туризм, россия, кндр, приморье, владивосток, михаил мишустин