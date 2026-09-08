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Проблема торгового дисбаланса России и Индии решается, заявил Песков

Проблема торгового дисбаланса России и Индии решается, заявил Песков - 08.09.2026, ПРАЙМ

Проблема торгового дисбаланса России и Индии решается, заявил Песков

Проблема торгового дисбаланса России и Индии решается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:24+0300

2026-09-08T12:24+0300

2026-09-08T12:24+0300

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Проблема торгового дисбаланса России и Индии решается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У некоторых экономических операторов есть проблема с большими объемами рупий, которые были сконцентрированы в результате взаимных платежей. Но постепенно эта проблема решается", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik. Он отметил, что Россия способна выполнить свои обязательства, и они будут выполнены.

индия

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россия, нефть, индия, дмитрий песков, sputnik