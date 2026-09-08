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Поставки энергоносителей из России в Индию ставят рекорд, заявил Песков

Поставки энергоносителей из России в Индию ставят рекорд, заявил Песков - 08.09.2026, ПРАЙМ

Поставки энергоносителей из России в Индию ставят рекорд, заявил Песков

Объем поставок энергоносителей из России в Индию ставит рекорд каждый месяц, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:27+0300

2026-09-08T12:27+0300

2026-09-08T12:27+0300

нефть

индия

дмитрий песков

sputnik

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Объем поставок энергоносителей из России в Индию ставит рекорд каждый месяц, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "По понятным причинам я не хочу приводить никаких цифр. Но каждый месяц у нас новый рекорд", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik, отвечая на вопрос об импорте Индией российских энергоносителей.

индия

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нефть, индия, дмитрий песков, sputnik