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Поставки энергоносителей из России в Индию ставят рекорд, заявил Песков
Поставки энергоносителей из России в Индию ставят рекорд, заявил Песков - 08.09.2026, ПРАЙМ
Поставки энергоносителей из России в Индию ставят рекорд, заявил Песков
Объем поставок энергоносителей из России в Индию ставит рекорд каждый месяц, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:27+0300
2026-09-08T12:27+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Объем поставок энергоносителей из России в Индию ставит рекорд каждый месяц, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "По понятным причинам я не хочу приводить никаких цифр. Но каждый месяц у нас новый рекорд", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik, отвечая на вопрос об импорте Индией российских энергоносителей.
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нефть, индия, дмитрий песков, sputnik
Нефть, ИНДИЯ, Дмитрий Песков, Sputnik
Поставки энергоносителей из России в Индию ставят рекорд, заявил Песков
Песков: объем поставок энергоносителей из РФ в Индию ставит рекорд каждый месяц
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Объем поставок энергоносителей из России в Индию ставит рекорд каждый месяц, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"По понятным причинам я не хочу приводить никаких цифр. Но каждый месяц у нас новый рекорд", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik, отвечая на вопрос об импорте Индией российских энергоносителей.