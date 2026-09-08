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Поезда "Аврора-шаттл" продолжат курсировать между Петербургом и Выборгом

Поезда "Аврора-шаттл" продолжат курсировать между Петербургом и Выборгом - 08.09.2026, ПРАЙМ

Поезда "Аврора-шаттл" продолжат курсировать между Петербургом и Выборгом

Скоростные двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" продолжат курсировать между Санкт-Петербургом и Выборгом после 24 октября, при этом расписание движения будет... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T20:16+0300

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россия

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федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Скоростные двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" продолжат курсировать между Санкт-Петербургом и Выборгом после 24 октября, при этом расписание движения будет изменено, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) с 19 августа сообщала о начале курсирования дневных и вечерних двухэтажных поездов "Аврора - шаттлы" между Санкт-Петербургом и Выборгом. Тогда ФПК поясняла, что эти составы будут курсировать в тестовом режиме пока до 20 сентября. "Осенние поездки между Санкт-Петербургом и Выборгом продолжаются: скоростные двухэтажные поезда "Аврора-шаттл" будут курсировать до 24 октября. Далее планируем продление с измененным расписанием", - говорится в сообщении. Отмечается, что пока утренняя и дневная пары поездов будут отправляться из Санкт-Петербурга в 8.06 и 15.18, а из Выборга - в 12.56 и 17.14. Вечернюю пару временно отменят до разработки нового графика. ФПК подчеркивает, что после сезонной корректировки расписания планируется перевести поезда на новый график, который позволит сохранить сообщения между Выборгом и Санкт-Петербургом в зимний период. Также сообщается, что с 18 августа "Аврора-шаттлами" воспользовались более 18 тысяч пассажиров. Для регулярных поездок действуют "Дорожные карты", стоимость которых зависит от числа поездок, типа вагона и срока действия. Минимальная стоимость одной поездки по такой карте может составлять 120 рублей.

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бизнес, россия, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк