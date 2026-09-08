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"Победа" возобновит полеты по маршруту Владикавказ — Дубай - 08.09.2026, ПРАЙМ
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"Победа" возобновит полеты по маршруту Владикавказ — Дубай
"Победа" возобновит полеты по маршруту Владикавказ — Дубай - 08.09.2026, ПРАЙМ
"Победа" возобновит полеты по маршруту Владикавказ — Дубай
Авиакомпания "Победа" с 27 октября возобновить полеты по маршруту Владикавказ - Дубай, продажа билетов открыта, сообщил перевозчик. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:58+0300
2026-09-08T14:00+0300
бизнес
россия
дубай
владикавказ
ближний восток
аэрофлот
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" с 27 октября возобновить полеты по маршруту Владикавказ - Дубай, продажа билетов открыта, сообщил перевозчик. "Мы запускаем продажи на возобновленный международный маршрут: Владикавказ - Дубай... Первый полет состоится 27 октября", - говорится в сообщении. Отмечается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и субботам. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений "Аэрофлот" сообщил о возобновлении полетов между Москвой и Дубаем с 1 июня. Позднее "Аэрофлот" и "Победа" объявили о возобновлении полетов в Абу-Даби.
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бизнес, россия, дубай, владикавказ, ближний восток, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Дубай, Владикавказ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Аэрофлот
13:58 08.09.2026 (обновлено: 14:00 08.09.2026)
 
"Победа" возобновит полеты по маршруту Владикавказ — Дубай

"Победа" с 27 октября возобновит полеты по маршруту Владикавказ — Дубай

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" с 27 октября возобновить полеты по маршруту Владикавказ - Дубай, продажа билетов открыта, сообщил перевозчик.
"Мы запускаем продажи на возобновленный международный маршрут: Владикавказ - Дубай... Первый полет состоится 27 октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и субботам.
Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений "Аэрофлот" сообщил о возобновлении полетов между Москвой и Дубаем с 1 июня. Позднее "Аэрофлот" и "Победа" объявили о возобновлении полетов в Абу-Даби.
 
БизнесРОССИЯДубайВладикавказБЛИЖНИЙ ВОСТОКАэрофлот
 
 
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