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"Победа" возобновит полеты по маршруту Владикавказ — Дубай

"Победа" возобновит полеты по маршруту Владикавказ — Дубай - 08.09.2026, ПРАЙМ

"Победа" возобновит полеты по маршруту Владикавказ — Дубай

Авиакомпания "Победа" с 27 октября возобновить полеты по маршруту Владикавказ - Дубай, продажа билетов открыта, сообщил перевозчик. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T13:58+0300

2026-09-08T13:58+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" с 27 октября возобновить полеты по маршруту Владикавказ - Дубай, продажа билетов открыта, сообщил перевозчик. "Мы запускаем продажи на возобновленный международный маршрут: Владикавказ - Дубай... Первый полет состоится 27 октября", - говорится в сообщении. Отмечается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и субботам. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений "Аэрофлот" сообщил о возобновлении полетов между Москвой и Дубаем с 1 июня. Позднее "Аэрофлот" и "Победа" объявили о возобновлении полетов в Абу-Даби.

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бизнес, россия, дубай, владикавказ, ближний восток, аэрофлот