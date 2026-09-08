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В России появился первый инклюзивный профилакторий по ГОСТ стандарту - 08.09.2026, ПРАЙМ
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В России появился первый инклюзивный профилакторий по ГОСТ стандарту
В России появился первый инклюзивный профилакторий по ГОСТ стандарту - 08.09.2026, ПРАЙМ
В России появился первый инклюзивный профилакторий по ГОСТ стандарту
Первый сертифицированный по стандарту "Инклюзивная среда" профилакторий появился в России, соответствие требованиям подтвердило учреждение в Геленджике,... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T08:38+0300
2026-09-08T09:16+0300
бизнес
россия
общество
геленджик
роскачество
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Первый сертифицированный по стандарту "Инклюзивная среда" профилакторий появился в России, соответствие требованиям подтвердило учреждение в Геленджике, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Профилакторий "Эдельвейс" в Геленджике стал первым санаторно-курортным учреждением в России, прошедшим сертификацию по стандарту "Инклюзивная среда", - говорится в сообщении. В Роскачестве подтвердили полное соответствие требованиям ГОСТ "Доступные средства размещения для туристов с ограниченными физическими возможностями". Так, инфраструктура и номера адаптированы для гостей, которым трудно передвигаться. Для спуска на береговую линию и в воду установлены подъемные платформы. Есть специальное устройство, в которое гость пересаживается с коляски, и обученный сотрудник аккуратно опускает его в воду. Кроме того, в профилактории широкие коридоры, установлены легкие для открывания двери с доводчиком, в номерах есть поручни и кнопки вызова помощи. Сотрудники проходят специальную подготовку и готовы оказывать необходимую поддержку гостям с различными потребностями. В организации добавили, что учреждение специализируется на оздоровлении маломобильных граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами опорно-двигательного аппарата. "Рынок туристических услуг в России выходит на новый этап развития, где инклюзивность становится не дополнительной опцией, а неотъемлемым элементом качественного сервиса. Это сигнал для всех игроков отрасли, что безбарьерная среда перестает быть точечным решением и превращается в важный фактор конкурентоспособности", - отметила директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Элен Шагарова.
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бизнес, россия, общество , геленджик, роскачество
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Геленджик, Роскачество
08:38 08.09.2026 (обновлено: 09:16 08.09.2026)
 
В России появился первый инклюзивный профилакторий по ГОСТ стандарту

В России появился первый сертифицированный по стандарту "Инклюзивная среда" профилакторий

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Первый сертифицированный по стандарту "Инклюзивная среда" профилакторий появился в России, соответствие требованиям подтвердило учреждение в Геленджике, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Профилакторий "Эдельвейс" в Геленджике стал первым санаторно-курортным учреждением в России, прошедшим сертификацию по стандарту "Инклюзивная среда", - говорится в сообщении.
В Роскачестве подтвердили полное соответствие требованиям ГОСТ "Доступные средства размещения для туристов с ограниченными физическими возможностями".
Так, инфраструктура и номера адаптированы для гостей, которым трудно передвигаться. Для спуска на береговую линию и в воду установлены подъемные платформы. Есть специальное устройство, в которое гость пересаживается с коляски, и обученный сотрудник аккуратно опускает его в воду.
Кроме того, в профилактории широкие коридоры, установлены легкие для открывания двери с доводчиком, в номерах есть поручни и кнопки вызова помощи. Сотрудники проходят специальную подготовку и готовы оказывать необходимую поддержку гостям с различными потребностями.
В организации добавили, что учреждение специализируется на оздоровлении маломобильных граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами опорно-двигательного аппарата.
"Рынок туристических услуг в России выходит на новый этап развития, где инклюзивность становится не дополнительной опцией, а неотъемлемым элементом качественного сервиса. Это сигнал для всех игроков отрасли, что безбарьерная среда перестает быть точечным решением и превращается в важный фактор конкурентоспособности", - отметила директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Элен Шагарова.
 
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