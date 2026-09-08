https://1prime.ru/20260908/rossija-873096903.html

В России появился первый инклюзивный профилакторий по ГОСТ стандарту

В России появился первый инклюзивный профилакторий по ГОСТ стандарту - 08.09.2026, ПРАЙМ

В России появился первый инклюзивный профилакторий по ГОСТ стандарту

Первый сертифицированный по стандарту "Инклюзивная среда" профилакторий появился в России, соответствие требованиям подтвердило учреждение в Геленджике,... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T08:38+0300

2026-09-08T08:38+0300

2026-09-08T09:16+0300

бизнес

россия

общество

геленджик

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873096903.jpg?1788848165

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Первый сертифицированный по стандарту "Инклюзивная среда" профилакторий появился в России, соответствие требованиям подтвердило учреждение в Геленджике, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Профилакторий "Эдельвейс" в Геленджике стал первым санаторно-курортным учреждением в России, прошедшим сертификацию по стандарту "Инклюзивная среда", - говорится в сообщении. В Роскачестве подтвердили полное соответствие требованиям ГОСТ "Доступные средства размещения для туристов с ограниченными физическими возможностями". Так, инфраструктура и номера адаптированы для гостей, которым трудно передвигаться. Для спуска на береговую линию и в воду установлены подъемные платформы. Есть специальное устройство, в которое гость пересаживается с коляски, и обученный сотрудник аккуратно опускает его в воду. Кроме того, в профилактории широкие коридоры, установлены легкие для открывания двери с доводчиком, в номерах есть поручни и кнопки вызова помощи. Сотрудники проходят специальную подготовку и готовы оказывать необходимую поддержку гостям с различными потребностями. В организации добавили, что учреждение специализируется на оздоровлении маломобильных граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами опорно-двигательного аппарата. "Рынок туристических услуг в России выходит на новый этап развития, где инклюзивность становится не дополнительной опцией, а неотъемлемым элементом качественного сервиса. Это сигнал для всех игроков отрасли, что безбарьерная среда перестает быть точечным решением и превращается в важный фактор конкурентоспособности", - отметила директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Элен Шагарова.

геленджик

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , геленджик, роскачество