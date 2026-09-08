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На НПЗ "Петромидия" в Румынии модернизируют резервуарный парк - 08.09.2026, ПРАЙМ
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На НПЗ "Петромидия" в Румынии модернизируют резервуарный парк
На НПЗ "Петромидия" в Румынии модернизируют резервуарный парк - 08.09.2026, ПРАЙМ
На НПЗ "Петромидия" в Румынии модернизируют резервуарный парк
Модернизация резервуарного парка на румынском нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия", входящем в KMG International - европейский актив компании "Казмунайгаз" | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T10:11+0300
2026-09-08T10:11+0300
нефть
казахстан
румыния
казмунайгаз
нпз
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АЛМА-АТА 8 сен - ПРАЙМ. Модернизация резервуарного парка на румынском нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия", входящем в KMG International - европейский актив компании "Казмунайгаз" (КМГ), позволит увеличить объем хранения сырья и нефтепродуктов на 20%, сообщает пресс-служба КМГ. В Румынии KMG International владеет двумя НПЗ - "Петромидия" и "Вега". Доля "Казмунайгаза" в капитале компании составляет 54,63%. "KMG International продолжает модернизацию резервуарного парка НПЗ "Петромидия". В результате будет увеличена общая емкость хранения сырья и нефтепродуктов на 20%, а также повышена надежность технологических процессов и эффективность использования инфраструктуры хранения", - говорится в сообщении компании. Уточняется, что в текущем году на НПЗ уже заменили резервуар для дистиллятов, используемых при производстве дизельного топлива. Кроме того, модернизируются резервуары для бензина, дизтоплива и компонентов, а также резервуар для хранения 57 тысяч кубометров сырой нефти. Как сообщили в КМГ, на каждом объекте задействовано около 100 специалистов. При модернизации используется технология гидравлического подъема конструкций, которая позволяет сократить объем высотных работ и повысить безопасность персонала. Ранее "Казмунайгаз" информировал, что по итогам первого полугодия НПЗ "Петромидия" получил чистую прибыль в размере 87 миллионов долларов после убытка в 6 миллионов за аналогичный период прошлого года. Госкомпания "Казмунайгаз" - ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны.
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нефть, казахстан, румыния, казмунайгаз, нпз
Нефть, КАЗАХСТАН, РУМЫНИЯ, Казмунайгаз, НПЗ
10:11 08.09.2026
 
На НПЗ "Петромидия" в Румынии модернизируют резервуарный парк

На румынском НПЗ "Петромидия" модернизируют резервуарный парк на 20%

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АЛМА-АТА 8 сен - ПРАЙМ. Модернизация резервуарного парка на румынском нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия", входящем в KMG International - европейский актив компании "Казмунайгаз" (КМГ), позволит увеличить объем хранения сырья и нефтепродуктов на 20%, сообщает пресс-служба КМГ.
В Румынии KMG International владеет двумя НПЗ - "Петромидия" и "Вега". Доля "Казмунайгаза" в капитале компании составляет 54,63%.
"KMG International продолжает модернизацию резервуарного парка НПЗ "Петромидия". В результате будет увеличена общая емкость хранения сырья и нефтепродуктов на 20%, а также повышена надежность технологических процессов и эффективность использования инфраструктуры хранения", - говорится в сообщении компании.
Уточняется, что в текущем году на НПЗ уже заменили резервуар для дистиллятов, используемых при производстве дизельного топлива. Кроме того, модернизируются резервуары для бензина, дизтоплива и компонентов, а также резервуар для хранения 57 тысяч кубометров сырой нефти.
Как сообщили в КМГ, на каждом объекте задействовано около 100 специалистов. При модернизации используется технология гидравлического подъема конструкций, которая позволяет сократить объем высотных работ и повысить безопасность персонала.
Ранее "Казмунайгаз" информировал, что по итогам первого полугодия НПЗ "Петромидия" получил чистую прибыль в размере 87 миллионов долларов после убытка в 6 миллионов за аналогичный период прошлого года.
Госкомпания "Казмунайгаз" - ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг. Компания, основанная в 2002 году, представляет интересы Казахстана в нефтегазовой отрасли страны.
 
НефтьКАЗАХСТАНРУМЫНИЯКазмунайгазНПЗ
 
 
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