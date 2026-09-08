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Рубио назвал решение Британии по санкциям против Израиля дестабилизирующим

Рубио назвал решение Британии по санкциям против Израиля дестабилизирующим - 08.09.2026, ПРАЙМ

Рубио назвал решение Британии по санкциям против Израиля дестабилизирующим

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон считает дестабилизирующим шаг Великобритании по введению санкций против Израиля и не намерен повторять... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T19:52+0300

2026-09-08T19:52+0300

2026-09-08T19:52+0300

мировая экономика

израиль

великобритания

марко рубио

сектор газа

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ВАШИНГТОН, 8 сен – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон считает дестабилизирующим шаг Великобритании по введению санкций против Израиля и не намерен повторять действия Лондона, чтобы якобы не ставить под удар мирный процесс в регионе. Во вторник глава МИД Великобритании Эд Милибэнд объявил о введении запрета на торговлю с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан, которые считаются незаконными с точки зрения международного права. Лондон примет меры против компаний, работающих в поселениях, а также запретит рекламу любых товаров и услуг, связанных с поселениями, подчеркнул он. При этом, по словам Милибэнда, торговля с самим Израилем в его законных границах ограничена не будет. "Мы не хотим видеть ничего, что могло бы привести к дестабилизации на Западном берегу, когда в регионе и без того столько всего происходит. Мы считаем, что это (решение Лондона – ред.) также влияет на нашу способность добиваться прогресса в отношении Газы, плана из 20 пунктов и мира на границах, которому мы сохраняем глубокую приверженность. Очевидно, что мы не собираемся делать то, что сделала Великобритания", - заявил Рубио журналистам. Израиль ответил на решение Лондона ввести санкции против еврейских поселений на Западном берегу закрытием британского консульства в Иерусалиме, о чем во вторник объявил глава израильского МИД Гидеон Саар. Ответные меры Израиля также включают прекращение британской деятельности по подготовке сил Палестинской автономии на Западном берегу. Еще одной контрмерой станет запрет на въезд в Израиль 12 британским избранным представителям и другим гражданам Великобритании, причастным к антисемитской и антиизраильской деятельности. Ранее Великобритания ввела санкции против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, а также против радикальных поселенцев и организаций, связанных с ними. Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и палестинской автономией. Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях.

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мировая экономика, израиль, великобритания, марко рубио, сектор газа