https://1prime.ru/20260908/shpitsbergen-873127762.html
Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" прибыли в Мурманск
Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" прибыли в Мурманск - 08.09.2026, ПРАЙМ
Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" прибыли в Мурманск
Пассажиры арестованного Норвегией на Шпицбергене судна "Профессор Молчанов", вернулись в Мурманск на автобусе в тот день, когда планировалось их отплытие с... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T21:35+0300
2026-09-08T21:35+0300
2026-09-08T21:40+0300
бизнес
россия
норвегия
мурманск
владимир путин
нафтогаз украины
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873127762.jpg?1788892832
МУРМАНСК, 8 сен – ПРАЙМ. Пассажиры арестованного Норвегией на Шпицбергене судна "Профессор Молчанов", вернулись в Мурманск на автобусе в тот день, когда планировалось их отплытие с архипелага, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в офисе губернатора Шпицбергена сообщали, что 69 граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" были возвращены в Россию. Пассажиры приехали в Мурманск на автобусе. Из должны разместить на ночь в пяти мурманских гостиницах. Ранее группу доставили в норвежский приграничный город Киркенес, откуда примерно три часа пути до Мурманска. Далее им предстоит отправиться домой в другие города России. Ранее глава Севгидромета Роман Ершов сообщал РИА Новости о том, что "Профессор Молчанов" должен был по плану покинуть Баренцбург 8 сентября. Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна. Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.
норвегия
мурманск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, норвегия, мурманск, владимир путин, нафтогаз украины
Бизнес, РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, МУРМАНСК, Владимир Путин, Нафтогаз Украины
Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" прибыли в Мурманск
Пассажиры арестованного Норвегией судна "Профессор Молчанов" прибыли в Мурманск
МУРМАНСК, 8 сен – ПРАЙМ. Пассажиры арестованного Норвегией на Шпицбергене судна "Профессор Молчанов", вернулись в Мурманск на автобусе в тот день, когда планировалось их отплытие с архипелага, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в офисе губернатора Шпицбергена сообщали, что 69 граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" были возвращены в Россию.
Пассажиры приехали в Мурманск на автобусе. Из должны разместить на ночь в пяти мурманских гостиницах.
Ранее группу доставили в норвежский приграничный город Киркенес, откуда примерно три часа пути до Мурманска. Далее им предстоит отправиться домой в другие города России.
Ранее глава Севгидромета Роман Ершов сообщал РИА Новости о том, что "Профессор Молчанов" должен был по плану покинуть Баренцбург 8 сентября.
Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна.
Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.