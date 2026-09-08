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Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" прибыли в Мурманск

Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" прибыли в Мурманск - 08.09.2026, ПРАЙМ

Пассажиры арестованного судна "Профессор Молчанов" прибыли в Мурманск

Пассажиры арестованного Норвегией на Шпицбергене судна "Профессор Молчанов", вернулись в Мурманск на автобусе в тот день, когда планировалось их отплытие с... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T21:35+0300

2026-09-08T21:35+0300

2026-09-08T21:40+0300

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МУРМАНСК, 8 сен – ПРАЙМ. Пассажиры арестованного Норвегией на Шпицбергене судна "Профессор Молчанов", вернулись в Мурманск на автобусе в тот день, когда планировалось их отплытие с архипелага, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в офисе губернатора Шпицбергена сообщали, что 69 граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" были возвращены в Россию. Пассажиры приехали в Мурманск на автобусе. Из должны разместить на ночь в пяти мурманских гостиницах. Ранее группу доставили в норвежский приграничный город Киркенес, откуда примерно три часа пути до Мурманска. Далее им предстоит отправиться домой в другие города России. Ранее глава Севгидромета Роман Ершов сообщал РИА Новости о том, что "Профессор Молчанов" должен был по плану покинуть Баренцбург 8 сентября. Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна. Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.

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бизнес, россия, норвегия, мурманск, владимир путин, нафтогаз украины