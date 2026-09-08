https://1prime.ru/20260908/situatsija-873129570.html
Филин: ситуация на Шпицбергене может повлиять на дальнейшие исследования
Филин: ситуация на Шпицбергене может повлиять на дальнейшие исследования - 08.09.2026, ПРАЙМ
Филин: ситуация на Шпицбергене может повлиять на дальнейшие исследования
Ситуация, сложившаяся с задержанием российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене, может повлиять на дальнейшие работы на... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T23:14+0300
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МУРМАНСК, 8 сен – ПРАЙМ. Ситуация, сложившаяся с задержанием российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене, может повлиять на дальнейшие работы на архипелаге из-за опасения, что любое российское оборудование может быть там арестовано, а также из-за сложностей с логистикой, отметил руководитель экспедиции Русского географического общества на Шпицберген Павел Филин.
Во вторник 69 граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию. Они пересекли границу в Мурманской области. Жители приграничного муниципалитета – Печенгского округа – встретили их горячим чаем и блинами. Вечером пассажиров, в числе которых были ученые и художники, встретили в Мурманске.
"Могу сказать, что в перспективе, конечно, есть вопросы, как мы в будущем будем добираться туда (на Шпицберген - ред). Это коснется, кстати говоря, серьезной науки. Я так подозреваю, если приехать туда с серьезным оборудованием, а оно будет арестовано, это очень сильно повлияет, может повлиять на российские исследования", - сказал Филин журналистам.
Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна.
Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.
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Общество , РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, МУРМАНСК, Владимир Путин, Нафтогаз Украины
Филин: ситуация на Шпицбергене может повлиять на дальнейшие исследования
Филин: ситуация на Шпицбергене может повлиять на дальнейшие работы на архипелаге
МУРМАНСК, 8 сен – ПРАЙМ. Ситуация, сложившаяся с задержанием российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене, может повлиять на дальнейшие работы на архипелаге из-за опасения, что любое российское оборудование может быть там арестовано, а также из-за сложностей с логистикой, отметил руководитель экспедиции Русского географического общества на Шпицберген Павел Филин.
Во вторник 69 граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию. Они пересекли границу в Мурманской области. Жители приграничного муниципалитета – Печенгского округа – встретили их горячим чаем и блинами. Вечером пассажиров, в числе которых были ученые и художники, встретили в Мурманске.
"Могу сказать, что в перспективе, конечно, есть вопросы, как мы в будущем будем добираться туда (на Шпицберген - ред). Это коснется, кстати говоря, серьезной науки. Я так подозреваю, если приехать туда с серьезным оборудованием, а оно будет арестовано, это очень сильно повлияет, может повлиять на российские исследования", - сказал Филин журналистам.
Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна.
Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.