https://1prime.ru/20260908/situatsija-873129570.html

Филин: ситуация на Шпицбергене может повлиять на дальнейшие исследования

Филин: ситуация на Шпицбергене может повлиять на дальнейшие исследования - 08.09.2026, ПРАЙМ

Филин: ситуация на Шпицбергене может повлиять на дальнейшие исследования

Ситуация, сложившаяся с задержанием российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене, может повлиять на дальнейшие работы на... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T23:14+0300

2026-09-08T23:14+0300

2026-09-08T23:14+0300

общество

россия

норвегия

мурманск

владимир путин

нафтогаз украины

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МУРМАНСК, 8 сен – ПРАЙМ. Ситуация, сложившаяся с задержанием российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене, может повлиять на дальнейшие работы на архипелаге из-за опасения, что любое российское оборудование может быть там арестовано, а также из-за сложностей с логистикой, отметил руководитель экспедиции Русского географического общества на Шпицберген Павел Филин. Во вторник 69 граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию. Они пересекли границу в Мурманской области. Жители приграничного муниципалитета – Печенгского округа – встретили их горячим чаем и блинами. Вечером пассажиров, в числе которых были ученые и художники, встретили в Мурманске. "Могу сказать, что в перспективе, конечно, есть вопросы, как мы в будущем будем добираться туда (на Шпицберген - ред). Это коснется, кстати говоря, серьезной науки. Я так подозреваю, если приехать туда с серьезным оборудованием, а оно будет арестовано, это очень сильно повлияет, может повлиять на российские исследования", - сказал Филин журналистам. Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна. Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.

норвегия

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общество , россия, норвегия, мурманск, владимир путин, нафтогаз украины