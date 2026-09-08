https://1prime.ru/20260908/spg-2-873113095.html

СМИ: "Арктик СПГ-2" потребовал от южнокорейской верфи миллиард долларов

СМИ: "Арктик СПГ-2" потребовал от южнокорейской верфи миллиард долларов - 08.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: "Арктик СПГ-2" потребовал от южнокорейской верфи миллиард долларов

Российский проект "Арктик СПГ-2" обратился в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) с требованием к южнокорейской судостроительной компании Hanwha... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T15:01+0300

2026-09-08T15:01+0300

2026-09-08T16:15+0300

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СЕУЛ, 8 сен — ПРАЙМ. Российский проект "Арктик СПГ-2" обратился в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) с требованием к южнокорейской судостроительной компании Hanwha Ocean о возмещении ущерба на 1 миллиард долларов, сообщает южнокорейский портал Oceanpress со ссылкой на раскрытие компании. "Сумма требований, указанная "Арктик СПГ-2" в уведомлении об арбитраже, составляет 1 миллиард долларов, однако конкретные статьи ущерба и основания для расчета не представлены. Hanwha Ocean сообщила, что сумма, которую заявитель потребует в дальнейшем, может превысить 1 миллиард долларов", — пишет издание. Эта сумма соответствует 22,2% консолидированного собственного капитала Hanwha Ocean по состоянию на конец прошлого года. Как отмечает Oceanpress, на этот раз требования к Hanwha Ocean выдвинул непосредственно фрахтователь судов "Арктик СПГ-2". Компания утверждает, что южнокорейская верфь при расторжении контрактов нарушила соглашения Step-In Agreements, позволяющие третьей стороне вступить в договорные отношения и реализовать определенные права в случае неисполнения обязательств одной из сторон. В октябре 2020 года Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, позднее ставшая Hanwha Ocean, заключила с тремя связанными с "Совкомфлотом" судовладельцами контракты на строительство трех ледокольных СПГ-танкеров класса Arc7 для проекта "Арктик СПГ-2". В 2022 году контракты были расторгнуты на фоне экспортных ограничений в отношении России и, как утверждала южнокорейская сторона, нарушения договорных обязательств судовладельцами. Три судовладельца, компании Elixon, Azoria и Glorina, в 2023 году отдельно обратились в SIAC, потребовав исполнения контрактов и возмещения ущерба. По данным Oceanpress, размер требований по этим разбирательствам составлял от 174,39 миллиона до 871,96 миллиона долларов, то есть нынешние требования "Арктик СПГ-2" превышают ранее заявленную максимальную сумму. Hanwha Ocean намерена представить ответ после формирования состава арбитража и продолжить консультации по возможному урегулированию спора, сообщает портал.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, газ, совкомфлот