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США хотят получить доступ к полезным ископаемым Венесуэлы, пишут СМИ
США хотят получить доступ к полезным ископаемым Венесуэлы, пишут СМИ - 08.09.2026, ПРАЙМ
США хотят получить доступ к полезным ископаемым Венесуэлы, пишут СМИ
США хотят получить доступ не только к нефти, но и другим полезным ископаемым Венесуэлы, включая золото и критически важные минералы, пишет агентство Рейтер со... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:23+0300
2026-09-08T15:23+0300
2026-09-08T15:23+0300
нефть
мировая экономика
венесуэла
сша
вашингтон
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. США хотят получить доступ не только к нефти, но и другим полезным ископаемым Венесуэлы, включая золото и критически важные минералы, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Администрация (президента Дональда – ред.) Трампа стремится получить более широкий доступ к полезным ископаемым Венесуэлы, включая золото", - говорится в сообщении.
Вашингтон изучает варианты увеличения участия США в венесуэльском добывающем секторе, включая "потенциальный президентский указ, направленный на критически важные минералы", пишет агентство.
Кроме того, власти США проводят встречи с представителями компаний и обсуждают с ними их заинтересованность в инвестировании.
"Обладая огромными запасами нефти и потенциально значительными запасами золота и других полезных ископаемых, Венесуэла предоставляет администрации Трампа возможность увязать доступ к ресурсам со своей национальной безопасностью и экономической повесткой", - сказано в материале.
С другой стороны, основной объем полезных ископаемых Венесуэлы находится в труднодоступных районах и мало разведан, либо данные уже устарели, пишет агентство.
"На правительственной карте 2021 года, основанной на данных 2009 года, был указаны залежи разных других ископаемых, включая медь, никель, колтан, уран и вольфрам, однако без указания объемов", - сказано в статье.
Значительных запасов редкоземельных металлов в Венесуэле, судя по всему, нет, отмечает агентство.
США и Венесуэла ранее объявили об историческом соглашении, которое предусматривает приток инвестиций и увеличение добычи нефти в южноамериканской стране. По словам уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, альянс позволит значительно нарастить нефтедобычу при участии частных операторов. Соглашение включает разработку 17 стратегических месторождений с доказанным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти, инвестиции более 100 миллиардов долларов и свыше 200 миллиардов долларов налоговых поступлений в бюджет Венесуэлы.
При этом, как заявил РИА Новости депутат венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Карлос Вальдес, соглашение сроком на 25 лет подписано на неравноправных условиях в условиях санкционного давления Вашингтона и приносит стране куда меньше нефтяных доходов, чем раньше.
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нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, вашингтон
Нефть, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, ВАШИНГТОН
США хотят получить доступ к полезным ископаемым Венесуэлы, пишут СМИ
Reuters: США хотят получить доступ к полезным ископаемым Венесуэлы, включая золото
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. США хотят получить доступ не только к нефти, но и другим полезным ископаемым Венесуэлы, включая золото и критически важные минералы, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Администрация (президента Дональда – ред.) Трампа стремится получить более широкий доступ к полезным ископаемым Венесуэлы, включая золото", - говорится в сообщении.
Вашингтон изучает варианты увеличения участия США в венесуэльском добывающем секторе, включая "потенциальный президентский указ, направленный на критически важные минералы", пишет агентство.
Кроме того, власти США проводят встречи с представителями компаний и обсуждают с ними их заинтересованность в инвестировании.
"Обладая огромными запасами нефти и потенциально значительными запасами золота и других полезных ископаемых, Венесуэла предоставляет администрации Трампа возможность увязать доступ к ресурсам со своей национальной безопасностью и экономической повесткой", - сказано в материале.
С другой стороны, основной объем полезных ископаемых Венесуэлы находится в труднодоступных районах и мало разведан, либо данные уже устарели, пишет агентство.
"На правительственной карте 2021 года, основанной на данных 2009 года, был указаны залежи разных других ископаемых, включая медь, никель, колтан, уран и вольфрам, однако без указания объемов", - сказано в статье.
Значительных запасов редкоземельных металлов в Венесуэле, судя по всему, нет, отмечает агентство.
США и Венесуэла ранее объявили об историческом соглашении, которое предусматривает приток инвестиций и увеличение добычи нефти в южноамериканской стране. По словам уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, альянс позволит значительно нарастить нефтедобычу при участии частных операторов. Соглашение включает разработку 17 стратегических месторождений с доказанным потенциалом в 65 миллиардов баррелей нефти, инвестиции более 100 миллиардов долларов и свыше 200 миллиардов долларов налоговых поступлений в бюджет Венесуэлы.
При этом, как заявил РИА Новости депутат венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Карлос Вальдес, соглашение сроком на 25 лет подписано на неравноправных условиях в условиях санкционного давления Вашингтона и приносит стране куда меньше нефтяных доходов, чем раньше.