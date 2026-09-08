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США ударили по иранскому танкеру в Персидском заливе, пишут СМИ
США ударили по иранскому танкеру в Персидском заливе, пишут СМИ - 08.09.2026, ПРАЙМ
США ударили по иранскому танкеру в Персидском заливе, пишут СМИ
Военные США нанесли ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру в районе острова Харк в Персидском заливе, передает иранское агентство Tasnim. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T22:57+0300
2026-09-08T22:57+0300
2026-09-08T22:57+0300
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ТЕГЕРАН, 8 сен - ПРАЙМ. Военные США нанесли ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру в районе острова Харк в Персидском заливе, передает иранское агентство Tasnim. "Иранский нефтяной танкер подвергся ракетному удару со стороны американских военных в четырех милях от острова Харк", - говорится в сообщении. Агентство добавило, что, согласно местным источникам, удар по танкеру не привел к жертвам, а его экипаж в данный момент проводит эвакуацию.
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нефть, сша, персидский залив
Нефть, США, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
США ударили по иранскому танкеру в Персидском заливе, пишут СМИ
Tasnim: военные США нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру в районе острова Харк
ТЕГЕРАН, 8 сен - ПРАЙМ. Военные США нанесли ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру в районе острова Харк в Персидском заливе, передает иранское агентство Tasnim.
"Иранский нефтяной танкер подвергся ракетному удару со стороны американских военных в четырех милях от острова Харк", - говорится в сообщении.
Агентство добавило, что, согласно местным источникам, удар по танкеру не привел к жертвам, а его экипаж в данный момент проводит эвакуацию.
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