Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Строительство "Бишкек-Арена" обошлось в 386 миллионов долларов - 08.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260908/stroitelstvo-873098020.html
Строительство "Бишкек-Арена" обошлось в 386 миллионов долларов
Строительство "Бишкек-Арена" обошлось в 386 миллионов долларов - 08.09.2026, ПРАЙМ
Строительство "Бишкек-Арена" обошлось в 386 миллионов долларов
Строительство самого большого стадиона в Средней Азии "Бишкек-Арена" обошлось в 386 миллионов долларов, сообщил пресс-секретарь президента Киргизии Аскат... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T09:17+0300
2026-09-08T09:24+0300
бизнес
мировая экономика
средняя азия
киргизия
сша
садыр жапаров
facebook
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873098020.jpg?1788848680
БИШКЕК, 8 сен - ПРАЙМ. Строительство самого большого стадиона в Средней Азии "Бишкек-Арена" обошлось в 386 миллионов долларов, сообщил пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов. Стадион "Бишкек-Арена" построили за 386 млн долларов. Информация о том, что его построили за 60 миллионов долларов - является ложной", - написал пресс-секретарь на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ, как экстремистская). По его словам, расхождение в цифрах связано с тем, что когда строительство стадиона только начиналось, планировалось возвести стадион вместимостью 30–35 тысяч зрителей. Однако изначально речь шла о строительстве обычного стадиона. Позже президент Садыр Жапаров полностью изменил первоначальный проект и поставил задачу построить стадион, который не будет бременем для бюджета, а сможет приносить доход. "Еще одной причиной расширения проекта стало требование ФИФА: для проведения международных соревнований мирового уровня стадион должен вмещать не менее 50 тысяч зрителей", - уточнил пресс-секретарь. Алагозов привел основные характеристики нового стадиона: он рассчитан на 51 тысячу зрителей, имеет восемь этажей, его высота 70 метров, диаметр - 280 метров. Внутри расположены супермаркет, 48 магазинов, 33 кафе и ресторанов, четыре кинозала. "Бишкек-Арена" не только окупит эту сумму (386 миллионов долларов, - ред.) за относительно короткий срок, но и в дальнейшем будет приносить доход на протяжении всего срока эксплуатации. Уже сейчас начинают поступать заявки на проведение платных мероприятий и концертов", - подчеркнул пресс-секретарь. В качестве сравнения Алагозов также привел стоимость строительства аналогичных стадионов за рубежом. По его утверждению, стадионы в США, Англии, Китае и России обошлись значительно дороже. В среднем - более чем в два раза.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
средняя азия
киргизия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, средняя азия, киргизия, сша, садыр жапаров, facebook
Бизнес, Мировая экономика, Средняя Азия, КИРГИЗИЯ, США, Садыр Жапаров, Facebook
09:17 08.09.2026 (обновлено: 09:24 08.09.2026)
 
Строительство "Бишкек-Арена" обошлось в 386 миллионов долларов

Строительство самого большого стадиона в Средней Азии обошлось в 386 миллионов долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БИШКЕК, 8 сен - ПРАЙМ. Строительство самого большого стадиона в Средней Азии "Бишкек-Арена" обошлось в 386 миллионов долларов, сообщил пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов.
Стадион "Бишкек-Арена" построили за 386 млн долларов. Информация о том, что его построили за 60 миллионов долларов - является ложной", - написал пресс-секретарь на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ, как экстремистская).
По его словам, расхождение в цифрах связано с тем, что когда строительство стадиона только начиналось, планировалось возвести стадион вместимостью 30–35 тысяч зрителей. Однако изначально речь шла о строительстве обычного стадиона. Позже президент Садыр Жапаров полностью изменил первоначальный проект и поставил задачу построить стадион, который не будет бременем для бюджета, а сможет приносить доход.
"Еще одной причиной расширения проекта стало требование ФИФА: для проведения международных соревнований мирового уровня стадион должен вмещать не менее 50 тысяч зрителей", - уточнил пресс-секретарь.
Алагозов привел основные характеристики нового стадиона: он рассчитан на 51 тысячу зрителей, имеет восемь этажей, его высота 70 метров, диаметр - 280 метров. Внутри расположены супермаркет, 48 магазинов, 33 кафе и ресторанов, четыре кинозала.
"Бишкек-Арена" не только окупит эту сумму (386 миллионов долларов, - ред.) за относительно короткий срок, но и в дальнейшем будет приносить доход на протяжении всего срока эксплуатации. Уже сейчас начинают поступать заявки на проведение платных мероприятий и концертов", - подчеркнул пресс-секретарь.
В качестве сравнения Алагозов также привел стоимость строительства аналогичных стадионов за рубежом. По его утверждению, стадионы в США, Англии, Китае и России обошлись значительно дороже. В среднем - более чем в два раза.
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
 
БизнесМировая экономикаСредняя АзияКИРГИЗИЯСШАСадыр ЖапаровFacebook
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала