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Строительство "Бишкек-Арена" обошлось в 386 миллионов долларов

Строительство "Бишкек-Арена" обошлось в 386 миллионов долларов - 08.09.2026, ПРАЙМ

Строительство "Бишкек-Арена" обошлось в 386 миллионов долларов

Строительство самого большого стадиона в Средней Азии "Бишкек-Арена" обошлось в 386 миллионов долларов, сообщил пресс-секретарь президента Киргизии Аскат... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T09:17+0300

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БИШКЕК, 8 сен - ПРАЙМ. Строительство самого большого стадиона в Средней Азии "Бишкек-Арена" обошлось в 386 миллионов долларов, сообщил пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов. Стадион "Бишкек-Арена" построили за 386 млн долларов. Информация о том, что его построили за 60 миллионов долларов - является ложной", - написал пресс-секретарь на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ, как экстремистская). По его словам, расхождение в цифрах связано с тем, что когда строительство стадиона только начиналось, планировалось возвести стадион вместимостью 30–35 тысяч зрителей. Однако изначально речь шла о строительстве обычного стадиона. Позже президент Садыр Жапаров полностью изменил первоначальный проект и поставил задачу построить стадион, который не будет бременем для бюджета, а сможет приносить доход. "Еще одной причиной расширения проекта стало требование ФИФА: для проведения международных соревнований мирового уровня стадион должен вмещать не менее 50 тысяч зрителей", - уточнил пресс-секретарь. Алагозов привел основные характеристики нового стадиона: он рассчитан на 51 тысячу зрителей, имеет восемь этажей, его высота 70 метров, диаметр - 280 метров. Внутри расположены супермаркет, 48 магазинов, 33 кафе и ресторанов, четыре кинозала. "Бишкек-Арена" не только окупит эту сумму (386 миллионов долларов, - ред.) за относительно короткий срок, но и в дальнейшем будет приносить доход на протяжении всего срока эксплуатации. Уже сейчас начинают поступать заявки на проведение платных мероприятий и концертов", - подчеркнул пресс-секретарь. В качестве сравнения Алагозов также привел стоимость строительства аналогичных стадионов за рубежом. По его утверждению, стадионы в США, Англии, Китае и России обошлись значительно дороже. В среднем - более чем в два раза.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская

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бизнес, мировая экономика, средняя азия, киргизия, сша, садыр жапаров, facebook