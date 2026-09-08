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Судовладелец теплохода "Русский Восток" находится в стадии банкротства - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Судовладелец теплохода "Русский Восток" находится в стадии банкротства
Судовладелец теплохода "Русский Восток" находится в стадии банкротства - 08.09.2026, ПРАЙМ
Судовладелец теплохода "Русский Восток" находится в стадии банкротства
Компания-судовладелец теплохода "Русский Восток", который во вторник сорвало с якоря и выбросило на мель у маяка во Владивостоке, находится в стадии... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T06:40+0300
2026-09-08T06:40+0300
бизнес
курильские острова
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Компания-судовладелец теплохода "Русский Восток", который во вторник сорвало с якоря и выбросило на мель у маяка во Владивостоке, находится в стадии банкротства, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее во вторник Дальневосточной транспортной прокуратуре рассказали РИА Новости, что в Амурском заливе сорвало с якорной точки теплоход "Русский Восток". Судно отнесло в сторону Токаревского маяка, оно село на мель. Экипажа и груза на судне не было, загрязнения акватории не зафиксировано. Восточное МСУТ СК России СК начало проверку. Как указано в материалах суда, ООО ТЭК "Русский восток", владеющая судном, в июне подало заявление о признании его банкротом. В августе суд постановил ввести в отношении ООО процедуру банкротства - наблюдение сроком до 4 февраля 2027 года. Также суд назначил временного управляющего, рассмотрение его отчета состоится 4 февраля 2027 года. В конце августа суд принял к рассмотрению заявление кредитора - ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", которое просит включить в реестр кредиторов должника требования по кредитным договорам на суммы 52,4 миллиона рублей и 56,8 миллиона рублей. По информации на сайте судовладельца, компания занималась перевозкой двумя теплоходами грузов и техники на Курильские острова. Как сообщил РИА Новости источник в отрасли, теплоход "Русский Восток" уже давно стоял без экипажа на рейде Владивостока - напротив МГУ им. Невельского.
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40
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бизнес, курильские острова, владивосток, ск рф
Бизнес, Курильские острова, Владивосток, СК РФ
06:40 08.09.2026
 
Судовладелец теплохода "Русский Восток" находится в стадии банкротства

Судовладелец севшего на мель теплохода "Русский Восток" находится в стадии банкротства

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - ПРАЙМ. Компания-судовладелец теплохода "Русский Восток", который во вторник сорвало с якоря и выбросило на мель у маяка во Владивостоке, находится в стадии банкротства, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее во вторник Дальневосточной транспортной прокуратуре рассказали РИА Новости, что в Амурском заливе сорвало с якорной точки теплоход "Русский Восток". Судно отнесло в сторону Токаревского маяка, оно село на мель. Экипажа и груза на судне не было, загрязнения акватории не зафиксировано. Восточное МСУТ СК России СК начало проверку.
Как указано в материалах суда, ООО ТЭК "Русский восток", владеющая судном, в июне подало заявление о признании его банкротом. В августе суд постановил ввести в отношении ООО процедуру банкротства - наблюдение сроком до 4 февраля 2027 года. Также суд назначил временного управляющего, рассмотрение его отчета состоится 4 февраля 2027 года.
В конце августа суд принял к рассмотрению заявление кредитора - ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", которое просит включить в реестр кредиторов должника требования по кредитным договорам на суммы 52,4 миллиона рублей и 56,8 миллиона рублей.
По информации на сайте судовладельца, компания занималась перевозкой двумя теплоходами грузов и техники на Курильские острова. Как сообщил РИА Новости источник в отрасли, теплоход "Русский Восток" уже давно стоял без экипажа на рейде Владивостока - напротив МГУ им. Невельского.
 
БизнесКурильские островаВладивостокСК РФ
 
 
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