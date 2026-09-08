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Учительница из Хакасии выиграла в лотерею 1,8 миллиона рублей - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Учительница из Хакасии выиграла в лотерею 1,8 миллиона рублей
Учительница из Хакасии выиграла в лотерею 1,8 миллиона рублей - 08.09.2026, ПРАЙМ
Учительница из Хакасии выиграла в лотерею 1,8 миллиона рублей
Желание, загаданное на падающую звезду, сбылось и принесло учительнице из Хакасии выигрыш в лотерею в 1,8 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T08:28+0300
2026-09-08T08:28+0300
общество
хакасия
минфин
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Желание, загаданное на падающую звезду, сбылось и принесло учительнице из Хакасии выигрыш в лотерею в 1,8 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином. "Учительница математики Анастасия из Хакасии выиграла суперприз - 1,8 миллиона рублей в лотерее "Трижды три". Как поделилась счастливица, незадолго до этого она увидела падающую звезду и загадала желание: выиграть миллион рублей", - сообщили в пресс-службе. В день победы Анастасия уже поучаствовала в нескольких розыгрышах, но безрезультатно. Выйдя на улицу, женщина заметила падающую звезду и успела загадать желание: подумала о выигрыше в миллион рублей. После этого она приобрела еще один лотерейный и отправилась спать, а утром ее ждало сообщение о выигрыше. Анастасия ранее преподавала предмет "Вероятность и статистика", и вместе с учениками она разбирала в том числе и вероятность выпадения определенных чисел в лотереях. "Победительница признается, что раньше пыталась составлять комбинации и искать закономерности. Однако крупный выигрыш принес билет, выбранный случайным образом", - отметили в пресс-службе. Выигрыш Анастасия планирует потратить на покупку автомобиля - нынешнюю машину давно пора менять, а выигрыша как раз должно хватить на новую. В свободное от математики время она любит детективы - особенно истории о Шерлоке Холмсе и Эркюле Пуаро, а также создает украшения из эпоксидной смолы.
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40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
общество , хакасия, минфин
Общество , ХАКАСИЯ, Минфин
08:28 08.09.2026
 
Учительница из Хакасии выиграла в лотерею 1,8 миллиона рублей

Учительница из Хакасии выиграла в лотерею 1,8 миллиона рублей

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Желание, загаданное на падающую звезду, сбылось и принесло учительнице из Хакасии выигрыш в лотерею в 1,8 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином.
"Учительница математики Анастасия из Хакасии выиграла суперприз - 1,8 миллиона рублей в лотерее "Трижды три". Как поделилась счастливица, незадолго до этого она увидела падающую звезду и загадала желание: выиграть миллион рублей", - сообщили в пресс-службе.
В день победы Анастасия уже поучаствовала в нескольких розыгрышах, но безрезультатно. Выйдя на улицу, женщина заметила падающую звезду и успела загадать желание: подумала о выигрыше в миллион рублей. После этого она приобрела еще один лотерейный и отправилась спать, а утром ее ждало сообщение о выигрыше.
Анастасия ранее преподавала предмет "Вероятность и статистика", и вместе с учениками она разбирала в том числе и вероятность выпадения определенных чисел в лотереях. "Победительница признается, что раньше пыталась составлять комбинации и искать закономерности. Однако крупный выигрыш принес билет, выбранный случайным образом", - отметили в пресс-службе.
Выигрыш Анастасия планирует потратить на покупку автомобиля - нынешнюю машину давно пора менять, а выигрыша как раз должно хватить на новую. В свободное от математики время она любит детективы - особенно истории о Шерлоке Холмсе и Эркюле Пуаро, а также создает украшения из эпоксидной смолы.
 
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