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На Украине часть абонентов осталась без света - 08.09.2026, ПРАЙМ
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На Украине часть абонентов осталась без света
На Украине часть абонентов осталась без света - 08.09.2026, ПРАЙМ
На Украине часть абонентов осталась без света
Часть абонентов в Киеве, а также Киевской, Сумской, Винницкой областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры,... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T11:38+0300
2026-09-08T11:38+0300
газ
украина
киев
киевская область
укрэнерго
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Часть абонентов в Киеве, а также Киевской, Сумской, Винницкой областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "На утро есть новые обесточенные объекты в Сумской, Винницкой, Киевской областях и городе Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.
украина
киев
киевская область
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газ, украина, киев, киевская область, укрэнерго
Газ, УКРАИНА, Киев, Киевская область, Укрэнерго
11:38 08.09.2026
 
На Украине часть абонентов осталась без света

"Укрэнерго": часть абонентов в Киевской, Сумской, Винницкой областях осталась без света

© flickr.com / centralniak%Вид на Киев
%Вид на Киев - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© flickr.com / centralniak
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Часть абонентов в Киеве, а также Киевской, Сумской, Винницкой областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые обесточенные объекты в Сумской, Винницкой, Киевской областях и городе Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.
 
ГазУКРАИНАКиевКиевская областьУкрэнерго
 
 
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