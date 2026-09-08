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На Украине часть абонентов осталась без света

На Украине часть абонентов осталась без света - 08.09.2026, ПРАЙМ

На Украине часть абонентов осталась без света

Часть абонентов в Киеве, а также Киевской, Сумской, Винницкой областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры,... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T11:38+0300

2026-09-08T11:38+0300

2026-09-08T11:38+0300

газ

украина

киев

киевская область

укрэнерго

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Часть абонентов в Киеве, а также Киевской, Сумской, Винницкой областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "На утро есть новые обесточенные объекты в Сумской, Винницкой, Киевской областях и городе Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в мае заявлял, что отключения электроэнергии на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.

украина

киев

киевская область

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газ, украина, киев, киевская область, укрэнерго