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На Урале рассмотрят дело экс-гендиректора "Вторпромресурсов"

На Урале рассмотрят дело экс-гендиректора "Вторпромресурсов" - 08.09.2026, ПРАЙМ

На Урале рассмотрят дело экс-гендиректора "Вторпромресурсов"

Уголовное дело бывшего гендиректора НПО "Вторпромресурсы" Евгения Лысенко, по данным СМИ, одного из предполагаемых участников хищения при закупке сырья для ПАО... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T20:31+0300

2026-09-08T20:31+0300

2026-09-08T20:40+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен – ПРАЙМ. Уголовное дело бывшего гендиректора НПО "Вторпромресурсы" Евгения Лысенко, по данным СМИ, одного из предполагаемых участников хищения при закупке сырья для ПАО "ВСМПО-Ависма", поступило в Верхнесалдинский районный суд Свердловской области для рассмотрения по существу, следует из данных инстанции. Дорогомиловский суд Москвы 27 июня 2025 года арестовал бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина. На данный момент Верхнесалдинский районный суд приступил к рассмотрению дела Воеводина, ему вменяют растрату в особо крупном размере (также часть 4 статьи 160 УК РФ). Ранее вместе с ним под стражу был взят гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко, которому суд Екатеринбурга впоследствии смягчил меру пресечения на домашний арест. По данным СМИ, Лысенко заключил досудебное соглашение со следствием, ему вменяют растрату при закупке шихтового материала, который используется при производстве титана. "Евгений Лысенко, часть 4 статья 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере" – ред.)", – говорится в карточке дела с уточнением, что материалы поступили в суд 31 августа. Дата начала слушания еще не назначена. В региональном управлении СК РФ воздержались от комментариев по делам Лысенко и Воеводина. В марте Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал и гражданина США Игоря Райхельсона, обвиняемого в мошенничестве с ущербом для "ВСМПО-Ависма" на сумму более 5,1 миллиарда рублей, он объявлен в международный розыск, информировала объединенная пресс-служба судов региона.

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