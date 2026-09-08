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В Узбекистане запущен пилотный проект по торговле токенами - 08.09.2026, ПРАЙМ
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В Узбекистане запущен пилотный проект по торговле токенами
В Узбекистане запущен пилотный проект по торговле токенами - 08.09.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане запущен пилотный проект по торговле токенами
Пилотный проект по торговле токенами запущен в Узбекистане, сообщает пресс-служба Национального агентства перспективных проектов (НАПП), регулятора в сфере... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T07:07+0300
2026-09-08T08:45+0300
финансы
узбекистан
шавкат мирзиеев
центральные банки
центральный банк
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ТАШКЕНТ, 8 сен - ПРАЙМ. Пилотный проект по торговле токенами запущен в Узбекистане, сообщает пресс-служба Национального агентства перспективных проектов (НАПП), регулятора в сфере обращения криптоактивов в республике. "Национальное агентство перспективных проектов совместно с Центральным банком приступает к апробации нового формата платежей с использованием стабильного токена HUMO", - говорится в сообщении, размещенном на сайте НАПП. По данным пресс-службы, токен HUMO, приравненный к 1 суму (0,007 рубля), будет обеспечен государственными ценными бумагами и может использоваться для оплаты товаров, работ и услуг. "К проекту уже готовы присоединиться более 20 предпринимателей. Пилот рассчитан до трех лет и позволит протестировать новый формат расчетов, оценить его преимущества и риски", - добавили в НАПП. В ноябре 2025 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, разрешающее с 1 января 2026 году торговлю токенами и токенизированными ценными бумагами, а также специальный правовой режим для их обращения. В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри страны. Токенизированные акции - это цифровое представление акций компаний с использованием технологии блокчейна. Они позволяют инвесторам получать доступ к фондовому рынку через цифровые активы. Сам токен - это любой цифровой актив на основе этой технологии как единица учета, который выражает ценность или право собственности.
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финансы, узбекистан, шавкат мирзиеев, центральные банки, центральный банк
Финансы, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев, центральные банки, Центральный банк
07:07 08.09.2026 (обновлено: 08:45 08.09.2026)
 
В Узбекистане запущен пилотный проект по торговле токенами

НАПП: в Узбекистане запущен пилотный проект по торговле токенами

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты
Сувенирные монеты - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ТАШКЕНТ, 8 сен - ПРАЙМ. Пилотный проект по торговле токенами запущен в Узбекистане, сообщает пресс-служба Национального агентства перспективных проектов (НАПП), регулятора в сфере обращения криптоактивов в республике.
"Национальное агентство перспективных проектов совместно с Центральным банком приступает к апробации нового формата платежей с использованием стабильного токена HUMO", - говорится в сообщении, размещенном на сайте НАПП.
По данным пресс-службы, токен HUMO, приравненный к 1 суму (0,007 рубля), будет обеспечен государственными ценными бумагами и может использоваться для оплаты товаров, работ и услуг.
"К проекту уже готовы присоединиться более 20 предпринимателей. Пилот рассчитан до трех лет и позволит протестировать новый формат расчетов, оценить его преимущества и риски", - добавили в НАПП.
В ноябре 2025 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, разрешающее с 1 января 2026 году торговлю токенами и токенизированными ценными бумагами, а также специальный правовой режим для их обращения.
В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри страны.
Токенизированные акции - это цифровое представление акций компаний с использованием технологии блокчейна. Они позволяют инвесторам получать доступ к фондовому рынку через цифровые активы. Сам токен - это любой цифровой актив на основе этой технологии как единица учета, который выражает ценность или право собственности.
 
ФинансыУЗБЕКИСТАНШавкат Мирзиеевцентральные банкиЦентральный банк
 
 
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