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Chevron удвоит число нефтяных установок в Венесуэле

Chevron удвоит число нефтяных установок в Венесуэле - 08.09.2026, ПРАЙМ

Chevron удвоит число нефтяных установок в Венесуэле

Американская нефтегазовая компания Chevron планирует удвоить число нефтяных установок в Венесуэле в рамках пятилетнего плана по развитию нефтедобычи в... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T21:14+0300

2026-09-08T21:14+0300

2026-09-08T21:14+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron планирует удвоить число нефтяных установок в Венесуэле в рамках пятилетнего плана по развитию нефтедобычи в латиноамериканской стране, сообщила финансовый директор компании Эймир Боннер (Eimear Bonner) на конференции Barclays во вторник. "Chevron удвоит количество нефтяных буровых установок, которые компания эксплуатирует в Венесуэле, в рамках своего пятилетнего плана по увеличению добычи в этой стране", - приводит агентство Рейтер слова Боннер. Она добавила, что американская компания также получила право на международный коммерческий арбитраж в рамках новых условий контракта с правительством Венесуэлы, подписанного на прошлой неделе. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.

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нефть, венесуэла, сша, chevron, barclays