Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Chevron удвоит число нефтяных установок в Венесуэле - 08.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260908/venesuela-873127582.html
Chevron удвоит число нефтяных установок в Венесуэле
Chevron удвоит число нефтяных установок в Венесуэле - 08.09.2026, ПРАЙМ
Chevron удвоит число нефтяных установок в Венесуэле
Американская нефтегазовая компания Chevron планирует удвоить число нефтяных установок в Венесуэле в рамках пятилетнего плана по развитию нефтедобычи в... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T21:14+0300
2026-09-08T21:14+0300
нефть
венесуэла
сша
chevron
barclays
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873127582.jpg?1788891249
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron планирует удвоить число нефтяных установок в Венесуэле в рамках пятилетнего плана по развитию нефтедобычи в латиноамериканской стране, сообщила финансовый директор компании Эймир Боннер (Eimear Bonner) на конференции Barclays во вторник. "Chevron удвоит количество нефтяных буровых установок, которые компания эксплуатирует в Венесуэле, в рамках своего пятилетнего плана по увеличению добычи в этой стране", - приводит агентство Рейтер слова Боннер. Она добавила, что американская компания также получила право на международный коммерческий арбитраж в рамках новых условий контракта с правительством Венесуэлы, подписанного на прошлой неделе. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, сша, chevron, barclays
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Chevron, Barclays
21:14 08.09.2026
 
Chevron удвоит число нефтяных установок в Венесуэле

Chevron планирует удвоить число нефтяных установок в Венесуэле

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron планирует удвоить число нефтяных установок в Венесуэле в рамках пятилетнего плана по развитию нефтедобычи в латиноамериканской стране, сообщила финансовый директор компании Эймир Боннер (Eimear Bonner) на конференции Barclays во вторник.
"Chevron удвоит количество нефтяных буровых установок, которые компания эксплуатирует в Венесуэле, в рамках своего пятилетнего плана по увеличению добычи в этой стране", - приводит агентство Рейтер слова Боннер.
Она добавила, что американская компания также получила право на международный коммерческий арбитраж в рамках новых условий контракта с правительством Венесуэлы, подписанного на прошлой неделе.
Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАСШАChevronBarclays
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала