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Volkswagen может продать производителя мотоциклов Ducati - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Volkswagen может продать производителя мотоциклов Ducati
Volkswagen может продать производителя мотоциклов Ducati - 08.09.2026, ПРАЙМ
Volkswagen может продать производителя мотоциклов Ducati
Немецкий автоконцерн Volkswagen Group рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках общего пересмотра своих активов, сообщает... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:39+0300
2026-09-08T13:39+0300
бизнес
volkswagen
bild
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БЕРЛИН, 8 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen Group рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках общего пересмотра своих активов, сообщает агентство Блумберг. "Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках масштабной реорганизации портфеля немецкого автопроизводителя", - говорится в публикации. Отмечается, что окончательных решений о будущем итальянской марки пока не принято, но ее деятельность попала в число подразделений, подлежащих пересмотру для повышения общей конкурентоспособности. По оценкам экспертов, вырученная сумма от продажи может составить примерно 1,25 миллиарда евро. Всего в ходе реструктуризации немецкий концерн намерен поставить под вопрос дальнейшую судьбу 600 компаний из 2 тысяч, находящихся под его управлением. Газета Bild писала в начале месяца, что наблюдательный совет Volkswagen принял план реструктуризации и сокращения мощностей компании. По информации издания, издержки составят минимум 6,6 миллиарда евро.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, volkswagen, bild
Бизнес, Volkswagen, Bild
13:39 08.09.2026
 
Volkswagen может продать производителя мотоциклов Ducati

Bloomberg: Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati

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БЕРЛИН, 8 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen Group рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках общего пересмотра своих активов, сообщает агентство Блумберг.
"Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках масштабной реорганизации портфеля немецкого автопроизводителя", - говорится в публикации.
Отмечается, что окончательных решений о будущем итальянской марки пока не принято, но ее деятельность попала в число подразделений, подлежащих пересмотру для повышения общей конкурентоспособности.
По оценкам экспертов, вырученная сумма от продажи может составить примерно 1,25 миллиарда евро.
Всего в ходе реструктуризации немецкий концерн намерен поставить под вопрос дальнейшую судьбу 600 компаний из 2 тысяч, находящихся под его управлением.
Газета Bild писала в начале месяца, что наблюдательный совет Volkswagen принял план реструктуризации и сокращения мощностей компании. По информации издания, издержки составят минимум 6,6 миллиарда евро.
 
БизнесVolkswagenBild
 
 
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