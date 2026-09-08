https://1prime.ru/20260908/volkswagen-873110842.html

Volkswagen может продать производителя мотоциклов Ducati

Volkswagen может продать производителя мотоциклов Ducati - 08.09.2026, ПРАЙМ

Volkswagen может продать производителя мотоциклов Ducati

Немецкий автоконцерн Volkswagen Group рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках общего пересмотра своих активов, сообщает... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T13:39+0300

2026-09-08T13:39+0300

2026-09-08T13:39+0300

бизнес

volkswagen

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БЕРЛИН, 8 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen Group рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках общего пересмотра своих активов, сообщает агентство Блумберг. "Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati в рамках масштабной реорганизации портфеля немецкого автопроизводителя", - говорится в публикации. Отмечается, что окончательных решений о будущем итальянской марки пока не принято, но ее деятельность попала в число подразделений, подлежащих пересмотру для повышения общей конкурентоспособности. По оценкам экспертов, вырученная сумма от продажи может составить примерно 1,25 миллиарда евро. Всего в ходе реструктуризации немецкий концерн намерен поставить под вопрос дальнейшую судьбу 600 компаний из 2 тысяч, находящихся под его управлением. Газета Bild писала в начале месяца, что наблюдательный совет Volkswagen принял план реструктуризации и сокращения мощностей компании. По информации издания, издержки составят минимум 6,6 миллиарда евро.

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бизнес, volkswagen, bild